Marcão volta a comandar, de forma interina, o Fluminense após saída de Renato Gaúcho

Com a saída inesperada de Renato Gaúcho, o Fluminense terá que buscar um novo treinador no mercado para concluir a temporada. Antes disso, o auxiliar Marcão terá mais uma chance de tentar arrumar a casa e fazer a equipe se reaproximar do G6 no Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã. Um dos principais defensores do treinador chama-se Thiago Silva, que elogiou o profissional.

“Não é porque sou amigo e tenho o cara como referência, mas em todas vezes que [Marcão] teve esse dever, cumpriu da melhor maneira possível. Por vezes, a cobrança vem forte porque é um auxiliar da casa e não é o treinador. Isso traz uma situação que, de repente, não é boa para algumas pessoas. Contra o Once Caldas [na fase de grupos da Sul-Americana, após a demissão de Mano Menezes] fizemos uma grande partida, consistente, fizemos a proposta que queríamos e, na sequência, foi designado outro treinador. O Marcão, sempre que teve esse poder na mão, fez um grande trabalho”, disse o defensor.

A partir de agora, o Tricolor terá apenas o Brasileirão até dezembro, pois a semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, será apenas após a última rodada da principal competição nacional.

Segunda aparição do auxiliar permanente em 2025

Essa será a segunda vez que Marcão comandará o Fluminense na temporada. Afinal, entre a saída de Mano Menezes e a chegada de Renato Gaúcho, o interino esteve à beira do campo na estreia na Sul-Americana. Na época, o Tricolor venceu o Once Caldas, da Colômbia, por 1 a 0, fora de casa. Ele também treinou o time na derrota para o Volta Redonda e empates com Sampaio Corrêa e Maricá, todas pelo Carioca.

Ao todo, o ex-jogador soma 74 jogos, 31 vitórias, 20 empates e 23 derrotas, com 50,9% de aproveitamento. Ele já treinou a equipe após as saídas de Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Fernando Diniz e Mano Menezes.

Por fim, Renato Gaúcho chegou no dia 3 de abril e levou o Tricolor de Laranjeiras às semifinais do Mundial de Clubes. Durante essa passagem, ele comandou a equipe em 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.

