Técnico da seleção portuguesa tem casa invadida e sofre prejuízo estimado em R$ 6 milhões

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa de futebol, teve sua residência invadida por criminosos no último sábado (20), em Cascais, região metropolitana de Lisboa. O assalto resultou em um prejuízo superior a R$ 6 milhões entre furtos de joias e outros itens de luxo do imóvel.

Segundo as autoridades, os ladrões aproveitaram a ida de Martínez, sua esposa e duas filhas a um jantar para invadir a residência. Os criminosos conseguiram acessar pela janela da cozinha, e o caseiro, que realizava trabalhos no portão, não percebeu a movimentação. Segundo relato, ele só notou o ocorrido horas depois, quando acionou a polícia, por volta das 20h (horário local).

Estima-se que os criminosos tenham permanecido na residência por cerca de quatro horas e, durante o período, “reviraram praticamente todos os cômodos”. Ainda segundo a imprensa local, a investigação aponta para informações prévias sobre a rotina da família antes da ação — o que, inclusive, teria facilitada a.

Além das joias e outro objetos, o que também chamou atenção foi o roubo de ao menos uma dúzia de relógios de alto valor. Inclusive, a maioria pertencia à marca Hublot, que patrocina o técnico.

Dificuldades na investigação

A CNN Portugal relata, ainda, que a casa não contava com sistema de videomonitoramento interno. Ou seja, não há imagens que possam auxiliar na identificação dos responsáveis pela ação. As perícias realizadas até o momento se basearam em registros de câmeras das imediações e no relato do funcionário que estava presente.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) segue conduzindo as diligências para tentar recuperar os bens e identificar os suspeitos. Além disso, as autoridades trabalham com a forte hipótese de crime premeditado e avançam neste sentido.

Martínez manteve sua agenda e continuou os trabalhos com a seleção portuguesa nos dias seguintes. O treinador acompanha de perto as investigações, mas optou por não se manifestar publicamente sobre o caso até o momento.

Histórico até a seleção portuguesa

Martínez assumiu o comando da seleção portuguesa em 2023, após sete anos e 80 jogos à frente da seleção belga — com 56 vitórias e 11 derrotas. Antes disso, teve passagens por clubes britânicos como Swansea City, Wigan Athletic e Everton.

Em pouco mais de dois anos à frente da equipe portuguesa, conquistou a Liga das Nações da UEFA em 2025 e permanece com bom índice de aproveitamento nas competições sob sua gestão. São 25 vitórias e cinco reveses em 32 partidas pela seleção.