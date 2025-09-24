Vitória anuncia a contratação do treinador Jair Ventura, ex-Avaí

Jair Ventura é o novo treinador do Vitória para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (24), a contratação do técnico Jair Ventura. Assim, o profissional deixa o Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro para ocupar a vaga de Rodrigo Chagas, efetivado há 20 dias no Leão da Barra.

Dessa forma, o comandante, de 46 anos, será o quarto treinador da equipe nesta temporada e assina contato até o fim do ano. Afinal, o Rubro-Negro iniciou o ano com Thiago Carpini, depois trouxe Fábio Carille e, nos últimos três jogos, estava sob comando de Rodrigo Chagas.

O ex-lateral rubro-negro era treinador da equipe sub-20 até ser efetivado depois do triunfo sobre o Atlético-MG, na 22ª rodada. Contudo, sofreu duas derrotas consecutivas, para Fortaleza e Fluminense.

Nesse sentido, Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo. Além de Rodrigo Chagas, a comissão técnica também conta com Cléber dos Santos e Juninho Nogueira.

Ele estava à frente do Leão de Santa Catarina desde março e tinha contrato até novembro. Antes disso, teve uma passagem pelo Goiás. Contudo deixou o Campeonato Estadual nas semifinais para o arquirrival Vila Nova e levou a equipe à final da Copa Verde.

