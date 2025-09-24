Renato Gaúcho se despede do Fluminense e volta a citar os “gênios que acham que sabem tudo”

O técnico Renato Gaúcho pediu demissão após a eliminação do Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana para o Lanús, no Maracanã. Assim, o profissional utilizou sua rede social para se despedir do clube carioca e fez questão de novamente criticar os “gênios que acham que sabem tudo”, que, segundo ele, atrapalham o futebol.

“Muito obrigado a imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de “gênios” que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol”, publicou.

“Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mário Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Portaluppi (@renatogaucho)

Além de Renato, deixaram o clube Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Inicialmente, o auxiliar permanente Marcão comanda a equipe, de forma interina, no clássico de domingo (28), às 16h (de Brasília), com o Botafogo, no Maracanã.

Por fim, Portaluppi chegou no dia 3 de abril e levou o Tricolor de Laranjeiras às semifinais do Mundial de Clubes. Durante essa passagem, ele comandou a equipe em 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.

