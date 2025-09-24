Santos anuncia a contratação de Billal Brahimi

O Santos oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação do atacante Billal Brahimi, de 24 anos. Livre no mercado, o argelino foi aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e assinou contrato válido até dezembro de 2026.
Nascido em Beaumont-sur-Oise, na França, Brahimi defendeu seleções de base francesas antes de optar por jogar pela Seleção da Argélia. Sua trajetória inclui passagens por clubes franceses como Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest e Nice, além de experiências no União Leiria (Portugal), Middlesbrough (Inglaterra) e Sint-Truiden (Bélgica).
Na chegada ao Alvinegro Praiano, o atacante destacou o peso da camisa santista.
“O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos”, afirmou Brahimi.
Atuando preferencialmente pela ponta direita, ele se apresentou ao torcedor ressaltando suas características.
“Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores podem esperar entrega, dedicação e dar sempre o máximo para honrar essa camisa histórica”, completou.
Assim,Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Afinal, antes dele, o clube já havia contratado Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballero, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte e Adonis Frías.
