São Paulo x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai em busca de uma virada histórica nesta quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, em Quito, o Tricolor precisa vencer por três gols para avançar as semifinais ou por dois tentos para levar o embate para os pênaltis. Em contrapartida os equatorianos precisam de um empate ou de uma derrota por um gol que seguem no torneio continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Paramount+.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega para a decisão precisando escalar uma verdadeira montanha em casa. Após perder por 2 a 0 na ida, no Equador, o Tricolor terá que devolver o placar para levar a definição da vaga para as penalidades ou vencer por três gols de diferença para avançar direto à semifinal. Pelo Campeonato Brasileiro, o time da capital paulista teve o clássico com o Santos no último domingo (21) e foi derrotado por 1 a 0. Visando o duelo contra a LDU, o técnico Hernán Crespo mandou um time reserva para a Vila Belmiro, mas acionou alguns titulares no segundo tempo.

Os meio-campistas Luan (dores no adutor direito) e Hugo (cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e os atacantes André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior), Calleri e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo) estão lesionados. Contudo, a grande dúvida fica por conta das principais referências técnicas do elenco: Oscar e Lucas. Afinal, ambos treinaram com o restante do elenco, mas ainda são dúvidas. Eles devem ser relacionados, mas devem iniciar o embate no banco de reservas.

Como chega a LDU

Já a LDU conquistou uma valiosa vantagem no jogo da ida. Fazendo bom proveito da altitude, os equatorianos venceram por 2 a 0 e agora podem perder por até um gol de diferença que chegam à semifinal da Liberadores.No Campeonato Equatoriano, a LDU também teve um compromisso no final de semana e foi derrotada. Diante da Universidad Catolica, a Liga perdeu por 4 a 2 jogando em casa e, assim como o São Paulo, colocou alguns dos atletas titulares na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem no placar.

Tiago Nunes tem praticamente força máxima à disposição e pode contar com o retorno de Richard Mina, que cumpriu suspensão na ida. Aliás, a tendência é que ele ocupe a vaga de Gian Franco Allala na zaga.

SÃO PAULO X LDU

QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE IDA)

Data e horário: 25/9/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Tiago Nunes.

LDU: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.