Filha de Renato Gaúcho rebate crítica após demissão do Fluminense: “Jogou aonde?”

Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), e virou o assunto principal no dia seguinte. Dessa forma, a filha do treinador, Carol Portaluppi, respondeu uma das críticas sobre o caso nas redes sociais.

O influenciador digital Victor Hugo Veríssimo fez uma análise da eliminação do Tricolor por meio de um vídeo, no Maracanã.

“Mais de 43 mil pessoas presentes (no Maracanã) para ver esse vexame… A maior chance de título do Fluminense foi por água abaixo”, disse.

Assim, Carol Portaluppi, filha do Renato Gaúcho, comentou rebatendo a fala do influencer.

“Vexame é ouvir isso de um tiktoker! Jogou aonde? Muda de profissão e bota teu currículo lá agora, boa sorte amigão”, escreveu.

Eliminação do Fluminense e demissão de Renato Gaúcho

O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Lanús no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e deixou a competição. O Tricolor perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisava vencer para levar a decisão para os pênaltis ou a classificação direta.

Canobbio abriu o placar ainda no primeiro tempo para a equipe carioca, mas Aquino deixou tudo igual na segunda etapa e garantiu a classificação do Lanús.

Após a partida, portanto, Renato Gaúcho afirmou em entrevista coletiva que pediu para deixar o cargo. Assim, enquanto o Fluminense busca um novo treinador, o auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina.

