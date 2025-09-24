Palmeiras x Sport (feminino): onde assistir e escalações

Palmeiras e Sport se enfrentam, nesta quinta-feira (25/9), às 18h, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O mando de campo é do Verdão, assim, o embate acontecerá na Arena Barueri, local que vem sendo casa do time feminino na temporada. O confronto é duelo único, assim quem vencer avança para a semifinal. Um empate leva a decisão para os pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV.
Como chega o Palmeiras
Para chegar nas quartas de final da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras venceu o América-MG por 3 a 0 na fase anterior, na mesma Arena Barueri. Os gols do duelo foram marcados por Taina Maranhão, Lais Estevam e Brena Carolina. Agora, tenta confirmar o mando de campo e também o favoritismo para chegar na semifinal. Aliás, a grande aposta da equipe fica por conta da artilheira Amanda Gutierres que, nesta semana, foi eleita a 21° melhor jogadora do mundo.
Como chega o Sport
Por outro lado, o Sport vem de duas goleadas na competição e chega empolgado para tentar surpreender o Palmeiras. Afinal, na terceira fase, aplicou um gigante 10 a 0 no Manaus com direito a cinco gols de Layza. Hayla, Gessica, Bianca, Andreia e Alessandra também foram as redes na Ilha do Retiro. Depois, eliminou o Realidade Jovem com uma vitória em casa por 3 a 1. Assim, tenta avançar para a semifinal, tentando bater um dos favoritos ao título.
PALMEIRAS X SPORT
Quartas de final da Copa do Brasil Feminina (jogo único)
Data e horário: 25/09/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
SPORT: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla, Taissinha e Bianquinha; Layza e Gessica. Técnica: Regiane Santos
Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)
Auxiliares: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
