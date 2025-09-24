Corinthians realiza treino técnico ainda sem Memphis Depay

O Corinthians retomou as atividades na manhã desta quarta-feira (24), no CT Joaquim Grava, ainda com desfalques importantes. O atacante Memphis Depay e o volante Charles seguem fora dos treinos coletivos e permaneceram sob os cuidados do departamento médico.

Segundo nota oficial do clube, a atividade foi dividida em três etapas. No início, os jogadores passaram por exercícios de força e explosão, intercalando trabalhos de mobilidade com aparelhos de preparação física. Logo depois, Dorival Júnior comandou enfrentamentos em campo reduzido: duelos de um contra um e dois contra dois, que exigiram rapidez nas decisões ofensivas e eficiência dos defensores nos desarmes.

Na última parte, a comissão técnica aplicou treinos voltados às transições de jogo, explorando cenários de igualdade e também de inferioridade numérica, situações frequentes em contra-ataques.

Enquanto o grupo se prepara para o próximo desafio, o departamento médico segue monitorando quatro atletas. Depay, em recuperação de um edema na parte posterior da coxa direita, e Charles, com dores no joelho, ainda não têm prazo para retorno. Já André Carrillo e Rodrigo Garro também continuam fora de combate, ambos lesionados.

A reapresentação do elenco está marcada para quinta-feira de manhã. A expectativa é que Dorival comece a esboçar a formação titular para o clássico de domingo, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

O Timão está atualmente em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Além disso, busca recuperação após a derrota por 1 a 0 para o Sport, lanterna da competição, na Ilha do Retiro. A partida contra o Rubro-Negro carioca está sendo vista como fundamental para a retomada da confiança e para a aproximação do grupo em relação à zona de classificação para competições internacionais.

