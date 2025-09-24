Ancelotti motiva Seleção antes da Copa do Mundo Sub-20

A diretoria de seleções e integrantes da comissão técnica da Seleção principal se reuniram na última terça-feira (23) com os atletas da categoria sub-20, que irão disputar a Copa do Mundo da categoria no Chile. Através de uma videochamada, o técnico Carlo Ancelotti desejou boa sorte à equipe na competição.

“É um prazer falar com vocês para desejar boa sorte. Vocês vão representar a camisa da seleção mais importante do mundo em uma competição muito importante. Fazer isso é uma honra, mas uma responsabilidade. É importante construir um bom ambiente entre vocês e a comissão técnica, jogar com altruísmo, ajudar o companheiro e ter personalidade. Acredito que vocês tem toda qualidade para fazer uma grande Copa do Mundo. Estamos todos com vocês”, disse.

O coordenador das categorias de base, Branco, destacou o valor desta integração entre a Seleção Principal e os jogadores mais jovens.

“Isso une a gente e nos deixa muito mais fortes. Agradeço a presença da comissão da Seleção Principal e do Mister, que estão dando todo apoio pra nós. Obrigado pelo carinho e a força que vocês estão dando para os nossos meninos”, disse.

A troca de experiências, afinal, é uma das ações do departamento de seleções para promover a integração entre as diferentes categorias da Amarelinha. Além disso, outra estratégia será a presença de Cícero Souza, que acompanhará a delegação ao longo do torneio.

Jogos da Seleção sub-20

O Brasil, que já desembarcou no Chile, terá quatro dias de treinos antes da estreia no domingo (28), contra o México. A bola rola às 20h. O segundo duelo, assim, será diante do Marrocos, no dia 1º de outubro, também às 20h. O último confronto da primeira chave será contra a Espanha, no dia 4, às 17h. Todas estas partidas, aliás, serão no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

