Para se afastar do Z4, Vasco precisa encerrar tabu em São Januário

Nesta quarta-feira (24), o Vasco terá uma grande oportunidade para dar um passo importante para longe da zona do rebaixamento. O Cruz-Maltino enfrenta o Bahia, às 19h30, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada em São Januário, motivo que daria muita confiança para os vascaínos. No entanto, essa vantagem de jogar em casa não vem se cumprindo em 2025.

Isso porque a última vitória do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de maio. Na ocasião, venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela 9ª rodada da competição. Desde então foram duas derrotas (Red Bull Bragantino e Corinthians) e três empates (Grêmio, Atlético-MG e Ceará). Vale lembrar que o Cruz-Maltino foi mandante no clássico com o Botafogo, no Mané Garrincha (DF), e perdeu.

O jejum de vitórias do Vasco como mandante marca negativamente o trabalho do técnico Fernando Diniz. Afinal, o treinador somou apenas seis dos 21 pontos disputados. Para efeito de comparação, o Cruz-Maltino venceu as duas partidas em São Januário sob o comando de Fábio Carille (Santos e Sport) e, além disso, empatou com o Flamengo como mandante no Maracanã.

Se fosse contar apenas os pontos conquistados como mandante no Campeonato Brasileiro, o Vasco estaria na penúltima colocação. O Cruz-Maltino somou 13 dos 33 pontos disputados, aproveitamento de apenas 39,4%. O Sport, que é o lanterna da competição, é o único time que somou menos pontos que o Vasco em casa, apenas oito.

