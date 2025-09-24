Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Oviedo e Barcelona entram em campo nesta quinta-feira, no Estádio Carlos Tartiere, na cidade de Oviedo, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, às 16h30 (horário de Brasília). O time catalão não quer se desgarrar do líder Real Madrid – que venceu na rodada – enquanto o Oviedo quer a segunda vitória em casa na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Real Oviedo
Com apenas uma vitória neste retorno ao primeiro escalão do futebol espanhol após 24 anos, o Real Oviedo tem encontrado muita dificuldade. A equipe venceu apenas uma partida em La Liga até aqui – curiosamente, na única partida que marcou seu único gol, contra a Real Sociedad.
Na 17ª colocação de LaLiga, a equipe tenta encontrar dias melhores e voltar aos trilhos dos bons resultados e nada melhor do que uma vitória diante do Barcelona, atual campeão, em casa, para mudar o ânimo e trazer uma nova perspectiva para a equipe do noroeste espanhol.
Como chega o Barcelona
Enquanto o Real Oviedo sofre para vencer e marcar gols, o Barcelona não pode dizer a mesma coisa. Na segunda colocação com 13 pontos em cinco jogos e com o melhor ataque da competição até aqui, o time catalão já começou a caçada ao Real Madrid nesta temporada – o time da capital venceu os seis jogos que disputou e tem 18 pontos.
O Barcelona chega para a partida com duas vitórias categóricas em La Liga – 6×0 no Valencia e 3×0 no Getafe – além da vitória na estreia da Champions League, diante do Newcastle, fora de casa.
Ainda sem Lamine Yamal, lesionado, a equipe de Hansi Flick aposta toda as suas fichas no trio de ataque Raphinha, Ferran Torres e Marcus Rashford.
REAL OVIEDO X BARCELONA
6ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: quinta-feira, 25/09/2025, às 16h30(de Brasília).
Local: Estádio Carlos Tartiere, Oviedo-ESP.
REAL OVIEDO: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo e Javi López; Dendoncker, Sibo e Reina; Hassan, Rondóne e Chaira. Técnico: Veljko Paunovi?
BARCELONA: Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Gerard Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Miguel Ángel Ortiz
Auxiliares: José Antonio Garrido e Guillermo Santiago.
VAR: Valentín Pizarro
