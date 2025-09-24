Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Bahia - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco conta com dois jogadores pendurados para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário. Um titular, outro reserva, que precisarão ter cuidado para não desfalcar o time no jogo seguinte, diante do Cruzeiro, sábado (27), também na Colina Histórica.

Dessa forma, os jogadores em questão são Barros e Paulinho. O primeiro é titular, condição que se repete há cinco jogos. Ele foi advertido com o cartão amarelo nas últimas duas partidas, contra Ceará e Flamengo.

Já Paulinho, que vem jogando pouco sob o comando de Fernando Diniz, está pendurado desde a oitava rodada, quando levou o segundo cartão amarelo contra o Vitória. O primeiro tinha sido diante do Ceará, pela quarta rodada.

Para o jogo contra o Bahia, o Vasco não conta com Rayan, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico com o Flamengo. Em contrapartida, Lucas Freitas retorna ao time após desfalcar o Cruz-Maltino pelo mesmo motivo.

