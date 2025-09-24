RB Salzburg x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Salzburg, da Áustria, e Porto, de Portugal, estreiam na fase de liga da Europa League nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). A partida será realizada na Red Bull Arena, em Salzburg.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (Streaming).

Como chega o RB Salzburg

O Salzburg não chega na sua melhor fase para enfrentar o Porto nesta quinta-feira. O time austríaco não vence há três partidas e vem de duas derrotas consecutivas na liga doméstica – 3×1 para o Wolfsberg e 2×0 para Sturm Graz.

A equipe chegou na Europa League após ser eliminada na última fase classificatória para a Champions League. O Salzburg foi derrotado pelo Club Brugge, da Bélgica, com um 4×2 no placar agregado dos confrontos.

Como chega o Porto

Enquanto o Salzburg segue tropeçando nas próprias pernas, o Porto chega com a moral elevada para a estreia na Europa League. Líder do Campeonato Português com seis vitórias em seis jogos, os Dragões querem começar com o pé direito a caminhada para um título europeu.

Depois de uma Copa do Mundo de Clubes conturbada com eliminação na fase de grupos, o Porto trocou de treinador e está muito bem sob o comando do técnico italiano Francesco Farioli, que ainda não sabe o gosto de uma derrota com o azul e branco dos Dragões.

RB SALZBURG X PORTO

1ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League

Data e horário: quinta-feira, 25/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Red Bull Arena, Salzburg (Áustria)

RB SALZBURG: Schiager; Terzi?, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic ; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.

PORTO: Diego Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosário; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: Vassilis Fotias (GRE)

Auxiliares: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE)

VAR: Angelos Evangelou (GRE)

