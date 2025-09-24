Sem Villalba, Leonardo Jardim busca solução na defesa do Cruzeiro para manter invencibilidade no returno

Leonardo Jardim tem um problema na defesa do Cruzeiro para o confronto contra o Vasco, no sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Villalba será desfalque por suspensão.

Dessa forma, o treinador tem algumas opções de origem para substituir um dos pilares da equipe. Jonathan Jesus, que é o reserva imediato na zaga, aparece como o principal nome para começar como titular. Além disso, Leonaro Jardim também tem Mateo Gamarra e João Marcelo como alternativas.

Diante do Cruzmaltino, o Cruzeiro busca manter a invencibilidade no returno do Brasileiro para continuar na briga pela liderança da competição. Afinal, em cinco rodadas, a equipe comandada por Leonardo Jardim tem um empate e quatro vitórias, sendo líder do segundo turno ao lado de Mirassol e Palmeiras.

Aliás, junto das campanhas nas edições de 2010 e 2013, o atual recorte representa o melhor início de returno da Raposa após cinco jogos no Brasileirão por pontos corridos. Vale ressaltar, portanto, que em 2010 o Cruzeiro brigou pelo título até a última rodada, e em 2013, foi tricampeão.

O Cruzeiro está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, um atrás do líder Flamengo e um a mais que o terceiro colocado, Palmeiras. No entanto, o Rubro-Negro tem um jogo a menos, enquanto o Verdão tem duas partidas atrasadas. Depois de enfrentar o Vasco, portanto, o Cruzeiro terá um confronto direto na briga pela liderança. A Raposa vai enfrentar o Flamengo, no dia 2 de outubro, no Maracanã.

