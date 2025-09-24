Vasco terá contra o Bahia a 13ª dupla de zaga diferente de 2025

O Vasco terá, nesta quarta-feira (24), contra o Bahia, em São Januário, a 13ª dupla de zaga diferente a iniciar uma partida em 2025. Cuesta e Lucas Freitas formarão a nova dupla de defensores da equipe cruzmaltina. A bola rola às 19h30, em jogo adiado da 16ª rodada do Brasileirão.

A mudança na zaga ocorreu devido à concussão sofrida por Robert Renan no clássico contra o Flamengo. Na ocasião, ele havia atuado ao lado de Cuesta, compondo a 12ª formação diferente da defesa vascaína neste ano. Como precisou seguir o protocolo médico e cumprir cinco dias de afastamento, Robert Renan virou desfalque. Portanto, isso abriu espaço para o retorno de Lucas Freitas, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

LEIA MAIS: Para se afastar do Z4, Vasco precisa encerrar tabu em São Januário

Embora tenha sido o zagueiro com mais partidas como titular no elenco atual — 31 jogos em 2025 —, Lucas Freitas deve voltar ao banco quando Robert Renan estiver liberado para jogar. Vale lembrar que João Victor, negociado com o CSKA, da Rússia, foi quem mais iniciou partidas na defesa vascaína nesta temporada, com 38 jogos como titular. Juntos, Lucas Freitas e João Victor formaram a dupla mais recorrente do ano, atuando lado a lado em 21 partidas desde o início.

Atualmente, Cuesta se consolida como titular pelo lado direito da zaga. Caso precise ser substituído, o técnico conta com Lucas Oliveira, que ganhou moral após boa atuação diante do Flamengo. Por outro lado, Maurício Lemos perdeu espaço, ficando até fora do banco de reservas. Hoje, ele está atrás até mesmo do jovem Bruno André, zagueiro da base que foi relacionado para o jogo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.