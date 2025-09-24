Ex-jogador da MLS solta o verbo sobre time de Messi: ‘Não recomendo jogar lá’

Lionel Messi chegou nos Estados Unidos em 2023 e desde então, a Major League Soccer passou a receber um holofote bem maior do que recebera anteriormente. No entanto, nem tudo são flores com toda essa atenção.

Craque do Inter Miami, Lionel Messi parece ser uma espécie de ‘dono do time’ não apenas como referência técnica dentro de campo. Em entrevista ao canal Foot Truck, o meia polonês Mateusz Klich, ex-DC United e Atlanta, atualmente jogador do Cracóvia, da Polônia, fez duras críticas a diretoria do Miami e ao poder que o camisa 10 e seus familiares tem dentro do clube.

“Não recomendo jogar em Miami enquanto Messi estiver lá. É um desastre. Pessoas estão deixando o clube, técnicos e fisioterapeutas estão indo embora. Organizacionalmente é ruim. O pai de Messi basicamente comanda o clube. Todos falam espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. O próprio clube fica a 45-50 minutos de Miami”, disparou Klich.

Nos últimos anos, com a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami passou a ter uma constelação de jogadores que falam espanhol, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets e Rodrigo De Paul. Além destes nomes, o clube tem nove atletas argentinos para além do técnico Javier Masquerano.