Igor Jesus e Antony brilham no empate entre Betis e Nottingham

Igor Jesus corre para celebrar o primeiro de seus dois gols para o Nottingham Forest contra o Betis, pela Liga Europa - (crédito: Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Com Igor Jesus e Antony em noite de gala, Betis e Nottingham Forest empataram, nesta quarta-feira, 24/9, pela 1ª rodada da Liga Europa. No estádio La Cartuja, em Sevilha, o Betis saiu na frente com Bakambu, após grande jogada de Antony. Contudo, ainda no primeiro tempo, o ex-Botafogo Igor Jesus — que começou como titular — marcou dois gols e teve pelo menos outras três chances claras para ampliar o placar. Na etapa final, já aos 41 minutos, Antony fez o gol de empate dos donos da casa.

A legião brasileira esteve bem representada nesta partida. Pelo lado do Betis, além de Antony, o ex-Flamengo e Bragantino Natan foi titular na zaga. No lado do Nottingham, Igor Jesus brilhou, mas Douglas Luiz (ex-Vasco, Manchester City e Juventus) também teve destaque: deu uma assistência em um dos gols e teve protagonismo no outro. Além dele, o zagueiro Morato foi titular. Já o goleiro ex-Botafogo John ficou na reserva, e o zagueiro Murillo, ainda em recuperação de lesão, não foi nem para o banco.

Na segunda rodada, o Betis vai até a Bulgária enfrentar o Ludogorets. Já o Nottingham Forest recebe o Midtjylland, da Dinamarca. Ambos os jogos serão no dia 02/10.

Igor Jesus é titular e faz a diferença

O Nottingham, fora de casa, começou mais passivo nos primeiros minutos, jogando de forma cautelosa e focada na marcação. Aliás, logo aos dois minutos, Igor Jesus fez falta em Natan e levou cartão amarelo. A titularidade de Igor foi uma surpresa, já que o treinador Ange Postecoglou resolveu deixar o artilheiro Chris Wood — maior ídolo da torcida — no banco e apostar no brasileiro.

Aos 14 minutos, Bakambu recebeu em profundidade, mas foi bloqueado por Morato. A sobra ficou com Antony, que fez ótima jogada pela direita e encontrou Bakambu na área. O chute foi indefensável para o goleiro Sels.

Mas o Betis parou por aí. A partir desse momento, só deu Nottingham — e Igor Jesus, que mesmo amarelado dividia todas e marcava presença na área. Três minutos depois, o Forest empatou: após troca de passes, a bola ficou com Douglas Luiz, que encontrou Gibbs-White pela direita. O cruzamento para a conclusão de Igor Jesus: 1 a 1. O artilheiro estava “on fire”. Aos 22, Douglas Luiz cobrou escanteio pela esquerda e Igor Jesus, de cabeça, fez seu segundo gol no jogo. Quase ampliou aos 31, após grande jogada — recebeu na áre.a, mas foi bloqueado na hora do chute. Aos 37, após novo escanteio cobrado por Douglas Luiz, Igor quase fez seu terceiro — mas Hudson-Odoi se antecipou e finalizou na trave.

Antony empata para o Betis

O segundo teve o Betis com maior ofensividade e o Nottingham marcando bem. Igor Jesus não encontrou espaços e, como cansou, saiu aos 19 minutos, substituído por Kalimuendo, mas ciente de que fez um belo jogo. Contudo, o time inglês se fechou demais e passou a levar forte pressão. De tanto tentar, o Betis arrancou empate aos 41 minutos. Roca recebeu na área pela esquerda e cruzou para a bomba de Antony, que deixou tudo igual, para festa da torcida andaluz.

