Arsenal vence o Port Vale e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Eze marcou para o Arsenal ainda no primeiro tempo - (crédito: Foto: Divulgação / Arsenal)

O Arsenal avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (24), os Gunners bateram o Port Vale por 2 a 0, fora de casa, gols de Eze e Trossard. O próximo adversário sairá após sorteio.

Aliás, o Port Vale volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Barnsley, às 11h (de Brasília), pela décima rodada da Ligue One, a terceira divisão na Inglaterra. Já o Arsenal vai ao St James’ Park para enfrentar o Newcastle, às 12h30 de domingo (28).

O Arsenal teve mais de 75% de posse de bola no primeiro tempo. O técnico Mikel Arteta rodou menos o elenco do que os principais rivais, com Martinelli e Saka nas pontas, e Eze no meio de campo. Dessa maneira, no banco, nomes como Gabriel Magalhães, Declan Rice e Viktor Giökeres.

Assim, o Port Vale aguentou somente sete minutos. Martinelli recebeu pela esquerda e tocou para dentro da área. Lewis-Skelly tentou um toque de calcanhar, furou, e a bola sobrou para Eze marcar.

O camisa 10, reforço para esta temporada, era um dos mais perigosos e quase ampliou aos 35, quando parou no goleiro Gauci.

Arsenal leva o jogo no segundo tempo em banho-maria

Os Gunners seguiram com a posse de bola no segundo tempo e jogavam em banho-maria. Dessa forma, Arteta lançou o jovem Dowman no lugar de Saka, que retornava de lesão. O menino, de apenas 15 anos, fazia boas jogadas pela direita e, em uma delas, achou Gyökeres, que parou na defesa do goleiro rival. Do outro lado, o Port Vale jogava por uma bola e a única chance foi em uma finalização de fora da área, que passou por cima do gol.

Na reta final, Arteta lançou Trossard na vaga de Martinelli. Assim, cinco minutos depois, ele recebeu lindo lançamento de Saliba, cortou para o meio e mandou no cantinho, dando números finais à partida.

