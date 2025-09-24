Savinho marca, Manchester City vence o Huddersfield e avança na Copa da Liga Inglesa

Dominante do início ao fim, o time misto do Manchester City se classificou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (24), os Citizens venceram por 2 a 0 o Huddersfield, no Accu Stadium, pela terceira fase da competição. Foden e Savinho marcaram os gols da equipe comandada por Pep Guardiola, que demorou para superar o ferrolho dos Terriers, especialmente na segunda etapa.

O Manchester City entrou em campo sem os principais nomes como Donnarumma, Rodri e Haaland. Aliás, Foden e Savinho, que marcaram os gols, se destacaram na classificação do time. Agora, os Citezens aguardam o sorteio da próxima fase do torneio.

Phil Foden abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. O camisa 47 recebeu na entrada da área, tabela com Mukasa e chutou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro. O City manteve a imposição sobre os adversários e procurou o gol a todo momento. A melhor chance da equipe da terceira divisão aconteceu com Ben Wiles.

A segunda etapa se manteve da mesma maneira. O City ocupou o campo de ataque e manteve o Huddersfield sob pressão com seguidas ações ofensivas pelos dois lados. Porém, faltou mais criatividade para assustar o adversário. Foi mais posse de bola do que chances reais de gols. Mas, de tanto insistir, os Citizens marcaram com o brasileiro Savinho. Autor do primeiro gol, Phil Foden encontrou ótimo passe para o brasileiro, que dominou pela esquerda e chutou forte. Os donos da casa, aliás, ainda buscaram o gol de honra. Ashia chutou cruzado, na trave esquerda de Trafford.

E agora?

Agora, o Manchester City volta a campo, às 11h, no sábado, quando enfrenta o Burnley, em Manchester, com foco em se aproximar dos líderes após início instável. No mesmo horário e dia, o Huddersfield, portanto, encara o Exeter City fora de casa, e busca se aproximar da liderança da League One.

