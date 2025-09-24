Internacional planeja esquema para acelerar chegada de Ramón Díaz

O Internacional traçou um planejamento para acelerar a chegada de Ramón Díaz e sua comissão técnica a Porto Alegre ainda nesta quarta-feira (24). Por isso, o Colorado está em processo de contratação de um jatinho para trazer a maioria dos profissionais, que estão na Argentina. Apenas o preparador físico Diego Pereira fará um trajeto diferente. Ele deixará o Rio de Janeiro em voo comercial pela vasta disponibilidade de opções para o Rio Grande do Sul.

Ao todo, a equipe de Ramón Díaz contará com cinco profissionais. Além de Diego Pereira, seu filho Emiliano Díaz, que é o seu assistente técnico, assim como outros dois auxiliares, Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, e o analista de desempenho Juan Romanazzi. Todos esses profissionais integraram as comissões técnicas de Ramón Díaz tanto em suas passagens no Corinthians como no Vasco.

A programação é que o treinador argentino realize os as primeiras reuniões presenciais com o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor esportivo D’Alessandro e o diretor executivo André Mazzuco. A mobilização é para que Ramón Díaz já tenha condições de comandar o treino do Internacional, no CT Parque Gigante, na manhã desta quinta-feira (25).

A diretoria do Inter também deseja que a nova comissão técnica já inicie a introdução da sua metodologia de trabalho e comece o processo de adaptação ao elenco. Afinal, o Colorado enfrenta o Juventude pela 25ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado (27). Por sinal, o duelo tem o caráter de confronto direito.

Nova linha defensiva do Internacional

Ainda por cima, precisará encontrar soluções para as ausências de três titulares da zaga, os laterais Braian Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, que precisarão cumprir suspensões. Os prováveis substitutos são Alan Benítez, Pablo e Gabriel Mercado, respectivamente.

