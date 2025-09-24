InícioEsportes
Esportes

Internacional planeja esquema para acelerar chegada de Ramón Díaz

Internacional tem urgência para que Ramón Díaz dê início ao seu trabalho no Internacional

Internacional tem urgência para que Ramón Díaz dê início ao seu trabalho no Internacional - (crédito: - Foto: Divulgação/Olimpia)
Internacional tem urgência para que Ramón Díaz dê início ao seu trabalho no Internacional - (crédito: - Foto: Divulgação/Olimpia)

O Internacional traçou um planejamento para acelerar a chegada de Ramón Díaz e sua comissão técnica a Porto Alegre ainda nesta quarta-feira (24). Por isso, o Colorado está em processo de contratação de um jatinho para trazer a maioria dos profissionais, que estão na Argentina. Apenas o preparador físico Diego Pereira fará um trajeto diferente. Ele deixará o Rio de Janeiro em voo comercial pela vasta disponibilidade de opções para o Rio Grande do Sul.

Ao todo, a equipe de Ramón Díaz contará com cinco profissionais. Além de Diego Pereira, seu filho Emiliano Díaz, que é o seu assistente técnico, assim como outros dois auxiliares, Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, e o analista de desempenho Juan Romanazzi. Todos esses profissionais integraram as comissões técnicas de Ramón Díaz tanto em suas passagens no Corinthians como no Vasco.

A programação é que o treinador argentino realize os as primeiras reuniões presenciais com o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor esportivo D’Alessandro e o diretor executivo André Mazzuco. A mobilização é para que Ramón Díaz já tenha condições de comandar o treino do Internacional, no CT Parque Gigante, na manhã desta quinta-feira (25).

A diretoria do Inter também deseja que a nova comissão técnica já inicie a introdução da sua metodologia de trabalho e comece o processo de adaptação ao elenco. Afinal, o Colorado enfrenta o Juventude pela 25ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado (27). Por sinal, o duelo tem o caráter de confronto direito.

Nova linha defensiva do Internacional

Ainda por cima, precisará encontrar soluções para as ausências de três titulares da zaga, os laterais Braian Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, que precisarão cumprir suspensões. Os prováveis substitutos são Alan Benítez, Pablo e Gabriel Mercado, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/09/2025 18:11
    x