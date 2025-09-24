Braga vence o Feyenoord e pula na frente na Liga Europa

O Braga recebeu o Feyenoord nesta quarta-feira, 24/9, pela 1ª rodada da Liga Europa. No papel, o time holandês, mesmo como visitante, era favorito. Afinal, lidera o Campeonato Holandês e tem mais tradição do que os bracarenses, que vinham de quatro jogos sem vencer no Campeonato Português. Com a bola rolando, o Feyenoord buscou mais o jogo, mas o Braga, bem na defesa, levou a melhor. Um gol de Fran Navarro, aos 34 minutos do segundo tempo, definiu o 1 a 0 no Estádio Municipal de Braga.

Na segunda rodada, o Braga vai até a Escócia visitar o Celtic. O Feyenoord, por sua vez, receberá o Aston Villa. Ambos os jogos serão na quinta-feira, 2/10.

Como foi a vitória do Braga

No primeiro tempo, o Feyenoord foi melhor diante de um Braga fechado. Mas não conseguiu furar a defesa bracarense, que se defendeu bem. O Braga teve 46% de posse de bola e o Feyenoord, 4 a 3 em finalizações, mas apenas uma delas foi no alvo.

No segundo tempo, o Braga se posicionou melhor em campo e conseguiu controlar um pouco mais o jogo. O treinador Carlos Vincens deu um “pulo do gato” ao colocar Fran Navarro em campo. Com ele, o time português passou a ter maior atitude ofensiva e conseguiu chegar ao gol aos 34 minutos, quando Lelo fez ótima jogada e cruzou para a conclusão de Fran Navarro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Na reta final, o Feyenoord buscou o empate, teve um gol que foi bem anulado, mas não conseguiu igualar o placar.

“Soubemos nos defender e conseguimos um resultado muito importante. E estou feliz por ter feito o gol. Arrematei bem quando veio o passe do Lelo, chutei de esquerda e fui muito feliz”, disse Fran Navarro à Radii Antena Minho após o jogo.

