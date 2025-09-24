Estudiantes x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo vai para o jogo de vida ou morte na Libertadores, nesta quinta-feira (25). O Rubro-Negro, afinal, enfrenta o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, a equipe carioca venceu por 2 a 1, no Maracanã, e deixou o jogo aberto.

Um empate o Fla avança. Por outro lado, a equipe argentina se classifica com dois ou mais gols de diferença, enquanto um triunfo pelo placar mínimo a decisão vai para os pênaltis. Quem garantir a classificação, vai enfrentar o Racing, que superou o Vélez Sarsfield na última terça.

Onde assistir

A partida entre Estudiantes e Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores, aliás, terá a transmissão da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Como chega o Estudiantes

O Estudiantes, portanto, chega para o confronto após derrota em casa para o River Plate e não tem agradado muito a torcida. Se pegar recorte de nove jogos, o time argentino possui cinco vitórias, três derrotas e um empate, levando em conta Libertadores e a segunda fase do Campeonato Argetino, em que o clube se encontra na sétima colocação do Grupo A. O time argentino vai contar com a casa cheia para buscar a classificação.

Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez segue sem novos desfalques desde o jogo de ida. Ele, assim, poderá escalar força máxima, mantendo a confiança de contar com seu elenco completo para buscar a reação em casa. Apenas Leandro González desfalca o time por lesão de grau 3 no tendão da coxa direita.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo vem de vitória contra o Juventude, encerrando um tabu de anos encarando a equipe do Sul no Alfredo Jaconi. Além disso, o Rubro-Negro é líder isolado do Brasileirão. A equipe carioca carioca vem de 9 jogos sem derrota, com sete vitórias e dois empates, levando em consideraçãpo Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

Sob o comando de Filipe Luís, a equipe aposta na experiência de seu elenco e na força ofensiva para confirmar a classificação. A equipe carioca, aliás, contará com Gonzalo Plata, que teve sua expulsão anulada, após análise da comissão dos árbitros da Conmebol. Além disso, o volante Jorginho é o principal “reforço” após se recuperar de dores musculares. O jogador tem chance de iniciar a partida. Além dele, Alex Sandro também pode entrar na equipe inicial do duelo.

ESTUDIANTES x FLAMENGO

Quartas de final da Libertadores – Jogo de volta

Data-Hora: 25/9/2025 (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

ESTUDIANTES: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi e Medina; Palacios e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho (De la Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.