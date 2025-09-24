Ancelotti relembra pior demissão da carreira como treinador: “Foram intransigentes”

Atual técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti relembrou uma das passagens mais marcantes de sua carreira como treinador: a demissão de um dos maiores clubes do mundo.

Em sua biografia lançada no último mês de julho, chamada de “O Sonho”, Ancelotti contou sua versão de como foi ser demitido do Bayern de Munique em setembro de 2017.

“Fui despedido quatro vezes por grandes clubes: Juventus, Chelsea, Real Madrid e Bayern. Isso demonstra que não é preciso ter um presidente ou proprietário imprevisível para ser dispensado. Os acionistas da empresa também o podem fazer. Esta foi a demissão mais intransigente de toda a minha carreira. Após a minha saída, eles chegaram às semifinais da Liga dos Campeões e foram eliminados adivinhem quem: o Real Madrid”, publicou Ancelotti, segundo o ‘BILD’, e seguiu explicando:

“Dominamos a concorrência na Bundesliga nessa temporada, terminando com 15 pontos de vantagem, mais cinco do que Pep Guardiola tinha conseguido nas duas temporadas anteriores. No entanto, no Bayern isso não foi considerado um sucesso. Era o mínimo que os dirigentes esperavam. Quando a comunicação social fazia barulho por algo, notava uma grande diferença. O que era completamente novo para mim era trabalhar num clube que não era gerido por um único proprietário carismático.”

Ancelotti admite erro que culminou na sua demissão

Para não dizer que não falou das flores, Ancelotti admitiu que suas escolhas para a escalação do Bayern naquele confronto com o PSG não foram das melhores. O Bayern foi derrotado por 3 a 0, fora de casa, na segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2017/2018.

“Num jogo da Champions, decidi deixar os nossos extremos mais velhos no banco e permitir que os defensores jogassem mais adiantados, tentando organizar os ataques principalmente pelo centro. Foi um erro. O equilíbrio foi quebrado e eles conseguiram nos desestabilizar com os seus contra-ataques”, iniciou Ancelotti:

“Marcaram o primeiro gol logo no segundo minuto. O resultado final foi de 3 a 0, a derrota mais pesada do Bayern na competição nos últimos 21 anos. No dia seguinte, a direção do clube reuniu-se e concluiu que o problema era eu. “O desempenho da nossa equipe desde o início da temporada não corresponde às expectativas que tínhamos”, disse Rummenigge. O jogo em Paris mostrou claramente que era preciso tomar medidas”, finalizou.