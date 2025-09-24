Arbitragem do Brasileirão registra 99,79% de acertos, aponta relatório da CBF

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta quarta-feira (24/9) o Relatório Estatístico do primeiro turno do Brasileirão e das oitavas de final da Copa do Brasil. O documento mostra, afinal, que 82% dos lances polêmicos revisados tiveram decisões corretas. Já no conjunto total de jogadas avaliadas, a taxa de acerto alcançou, assim, 99,79%.

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) conduz essas análises. O grupo conta com Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil. A equipe recebe dos clubes lances considerados controversos nos Fóruns Permanentes, realizados às segundas-feiras após cada rodada.

Segundo o levantamento divulgado pela CBF, foram três pareceres acerca da Copa do Brasil, e 52 da Série A. Todos os clubes da elite participaram de alguma análise, seja como reclamantes ou como adversários em jogadas contestadas.

No total, 65 lances passaram pelo CCEI. Destes, 53 foram julgados corretos e 12 incorretos – índice de 82% de acerto em situações polêmicas. Embora o número de erros represente 18% dessas jogadas, ele equivale a apenas 0,21% de todas as 5.700 grandes decisões estimadas nos jogos do período.

De acordo com a Comissão de Arbitragem, as revisões envolvem tanto lances factuais quanto interpretativos. Além de esclarecer controvérsias, o material serve de referência para a formação e o aperfeiçoamento dos árbitros brasileiros.

