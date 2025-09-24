Presidente do Barcelona revela final de festa inusitado de Yamal após cerimônia da Bola de Ouro

Lamine Yamal escolheu uma forma inusitada para celebrar a noite histórica em que se consagrou novamente como melhor jovem do futebol mundial. Horas depois do encerramento da cerimônia do Ballon d’Or, em Paris, o astro do Barcelona promoveu uma “noite de hambúrguer” para delegação catalã — que não havia se alimentado anteriormente.

Com as celebrações se estendendo às primeiras horas de terça-feira (24), Joan Laporta, presidente do Barça, confessou que o grupo acabou esquecendo de comer devido à empolgação. E foi aí que Lamine decidiu agir…

“A caminho do aeroporto, quando estávamos saindo, percebemos que mal tínhamos comido o dia todo. Estávamos entre a viagem, com os preparativos e a festa, e tínhamos muita fome. Então, a caminho do aeroporto, Lamine viu um lugar que fazia hambúrgueres. Ele fez pararmos, e ele e Cubarsí desceram para comprar alguns para todos. Comemos no caminho. Estavam realmente bons”, contou.

Apesar de ter vencido o ‘Troféu Kopa’ pelo segundo ano consecutivo, o astro não escondeu a decepção por ter perdido a ‘Bola de Ouro’ para Ousmane Dembélé, do PSG. A chateação, porém, não o impediu de celebrar mais um feito importante na carreira que ainda está se iniciando. Ainda segundo Laporta, o camisa 10 estava animado e brincalhão após o evento.

Além do astro, outros atletas do Barcelona também se destacaram na cerimônia: Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do mundo, e Vicky López, a melhor jovem da categoria feminina. O PSG, por sua vez, levou os prêmios de melhor clube masculino e melhor treinador com Luis Enrique.

Protesto familiar

Se Lamine estava brincalhão e sorridente, seu pai seguiu por outro caminho. Em entrevista ao programa El Chiringuito, Mounir Nasraoui demonstrou forte descontentamento com o resultado e chegou a mencionar questões morais.

“Acho que é o pior… não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe. Por uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais”, opinou.

Ele ainda insinuou que houve irregularidades nos critérios da escolha: “Temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Mas ano que vem a Bola de Ouro será espanhola”.

Temporada de Lamine Yamal

O jovem encerrou a temporada 2024/25 com números expressivos, que não à toa o levaram ao ‘Troféu Kopa’. Com apenas 18 anos, o atacante marcou 18 gols e distribuiu 25 assistências em 55 partidas pelo Barcelona. Ele ainda atuou como peça-chave nas conquistas da LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

A premiação, porém, leva em consideração especialmente a Champions League, além de desempenhos em seleções. O Barcelona caiu nas semifinais para Inter de Milão, em 180 minutos apagados do jovem, enquanto o PSG de Dembélé sagrou-se campeão do torneio pela primeira vez em sua história.

