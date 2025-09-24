Empresa de Roque Junior firma acordo para alavancar nova SAF do Brasil

A diretoria do São Bento está cada vez mais disposta a reestruturar administrativamente o clube e, não à toa, se encaminha para tornar a mais nova SAF do Brasil. Para isso, porém, decidiu contratar a consultoria Convocados, fundada pelo pentacampeão Roque Júnior, para liderar o processo de transformação de forma estratégica.

Selecionada para alinhar o projeto, a Convocados superou a concorrência de outras duas grandes propostas — citadas com grande relevância no meio esportivo — para firmar acordo com o clube paulista. Participaram da disputa o ex-CEO do Palmeiras, José Carlos Brunoro, e o ex-executivo de futebol Rodrigo Pastana, com passagem recente pelo Guarani.

Contudo, após análises, a cúpula paulista entendeu que a empresa de Roque Júnior indicava um direcionamento mais paralelo às projeções do clube. Determinou-se que a Convocados tinha um modelo de gestão mais técnico e alinhado às exigências do futebol moderno.

Além do pentacampeão, a consultoria ainda conta com o economista Cesar Grafietti (renomado especialista em finanças do esporte), e com o empresário Rodolfo Kussarev Júnior. A empresa gerida pelo trio é brasileira, mas se destaca pelo forte impacto internacional.

Em 2023, por exemplo, o grupo adquiriu o Anadia Futebol Clube, equipe da terceira divisão de Portugal. O movimento recente serviu para reforçar a experiência da empresa na implementação de modelos societários no futebol global.

Confidencialidade no processo

Com a definição da empresa responsável, o São Bento deverá formalizar a assinatura da proposta vinculante nos próximos dias. Esse documento representa o compromisso oficial da Convocados em conduzir as etapas seguintes, que incluem uma auditoria completa — financeira e jurídica — da situação do clube.

Os valores da negociação estão resguardados por cláusula de confidencialidade e só deverão ser revelados após a conclusão da auditoria junto à aprovação em assembleia geral dos sócios. Além disso, a diretoria sinalizou que pretende concluir as tratativas com celeridade para garantir estabilidade administrativa já na próxima temporada.

Histórico do São Bento

A decisão ocorre meses depois do imbróglio com a empresa Flashforward, então representada pelo ex-jogador Zé Roberto. O acordo entre as partes causou polêmica e não avançou, sobretudo, por divergências na proposta final. Esse entrave, aliás, atrasou o planejamento de transição do clube para o modelo de SAF.

Agora, com a Convocados à frente do processo, a expectativa é de que o São Bento consiga implementar um modelo de gestão mais sustentável e eficiente. A meta também visa atrair investidores e reposicionar o clube em um cenário mais competitivo no futebol brasileiro.

