Influenciadora relata atitude inadequada de Virginia em aniversário de Neymar

A entrevista de Virginia sobre a polêmica ligação de madrugada para Neymar e a resposta de Bruna Biancardi segue com seus desdobramentos. Assim, a influenciadora Thayna Nascimento utilizou as redes socias para se manifestar e reforçar a versão exposta pela esposa de Neymar. Principalmente ao indicar que Virginia costuma apresentar comportamentos inadequados

A produtora de conteúdo citou que testemunhou um episódio em que Virginia apresentou atitudes impróprias durante evento de celebração do aniversário de Neymar

“Virgínia desrespeitou, sim, gente, a Bruna Biancardi no aniversário do Neymar, em Mangaratiba, e eu vou contar pra vocês o que aconteceu, porque eu estava lá, eu vi. Simplesmente, dava pra gente ver o mamilo dela naquele vestido transparente que ela usou, tá? E assim, não foi só isso, não. A postura dela também não tava muito legal”, relatou a influenciadora.

Na sequência, Thyuna recordou que Virginia já teve condutas erradas em outra cerimônia promovida por Neymar.

“Não tem aquele vídeo do navio que vocês viram, enfim, do Cruzeiro do Neymar, que ela tava lá e tudo mais? Cara, ela basicamente fez a mesma coisa nesse dia do aniversário dele lá na mansão”, relembrou a produtora de conteúdo.

Provocação de Virginia

Posteriormente, a influenciadora opinou que Virginia tentou perturbar a esposa do camisa 10 do Santos.

“Para nós que estávamos lá, realmente parecia que ela tava tipo assim, provocando. Porque cara, uma coisa é você, ‘ah, Neymar é meu amigo’ solteiro, só que ele não é mais solteiro, ele não é mais aquele Neymar. Agora ele tá casado, né? E tem lá seus filhos com a Bruna”, destacou.

A produtora de conteúdo também condenou as atitudes de Virginia.

“Eu acho que a Virgínia, ela tem aquela vibe sem noção, tipo assim, ‘ah, eu sou a Virgínia, eu sou a melhor, eu sou a maior, entendeu? Então ela faz as coisas e depois chegou, ah, não fez. Ah, que louca, não faz sentido você tá puta comigo, sendo que ela provocou, entendeu?”, argumentou.

Thayna também ressaltou que os convidados comentaram que o ambiente estava incômodo.

“A gente tava vendo isso lá, tanto que a gente comentou, e minha amiga, a gente comentou uma coisa. Falando tipo cara, meio desnecessário isso aqui né. Ela tava muito querendo aparecer, tipo assim, ela dançava na frente dele, sabe? Então ficou o clima desconfortável”, concluiu.

Bruna Biancardi e Neymar

Apesar do incômodo, Bruna, que é mãe de Mavie e Mel — filhas do atleta —, tem evitado comentar casos mais pessoais nas redes sociais. Biancardi até quebra o protocolo em determinados momentos, mas costuma manter sua vida mais reservada.

O casal tem planos efetivos para casamento, apesar de já terem firmado a união, e seguem juntos em Santos. Em processo de recuperação, o camisa 10 tem ficado mais tempo com a família e se dedicado a apoiar o clube em seus compromissos. Ele, inclusive, esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, no último domingo (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook