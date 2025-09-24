São Paulo dá o troco, vence o Corinthians e avança na Copa do Brasil Feminina

O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil Feminina. Em um grande jogo, o time venceu o Corinthians por 3 a 1, em Santana de Parnaíba. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (24), foi em formato de jogo único. Os gols do São Paulo foram de Camilinha, Carol Gil e Isa Guimarães. Vic Albuquerque marcou para o Corinthians. O resultado serviu como uma “vingança” para o time mandante que havia sido eliminado pelas corintianas no Campeonato Brasileiro.

Jogo de reviravoltas

O primeiro tempo do clássico foi de muita emoção e gols no final. O Corinthians começou melhor e criou as chances mais claras. A atacante Vic Albuquerque, por exemplo, teve um gol salvo em cima da linha. O São Paulo, contudo, foi mais eficiente. Aos 42 minutos, a meia Camilinha abriu o placar em uma cobrança de falta espetacular.

A resposta do time alvinegro, no entanto, veio de forma imediata. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, a artilheira Vic Albuquerque empatou a partida. Ela aproveitou um belo cruzamento e escorou para o fundo das redes. O placar de 1 a 1, portanto, foi para o intervalo, deixando tudo aberto para o segundo tempo.

São Paulo vem firme em busca da vitória

Na segunda etapa, o São Paulo voltou com uma postura diferente e dominou. Logo aos cinco minutos, a zagueira Carol Gil aproveitou um bate-rebate na área e recolocou o time da casa na frente. Com a vantagem no placar, a equipe tricolor soube controlar o jogo. O Corinthians tentou reagir, mas parou em boas defesas da goleira Carlinha.

Nos minutos finais, o time da casa ainda marcou mais um para selar a classificação. Aos 44 minutos, a atacante Isa Guimarães fez uma linda jogada individual. Ela driblou a zagueira e a goleira antes de marcar o terceiro gol. A vitória, por fim, quebrou uma invencibilidade de 13 jogos do Corinthians e garantiu o São Paulo na semifinal.

