A pedido do Flamengo, Justiça manda Globo depositar dinheiro da Libra em juízo

Nesta quarta-feira (24), o Flamengo conseguiu uma importante vitória fora de campo. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar a favor do clube que obriga a TV Globo a depositar em juízo os valores da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A quantia é referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A medida, portanto, representa um capítulo crucial na briga política dos clubes.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a Desembargadora Lucia Helena de Passo foi a responsável pela decisão. Ela acatou o pedido do Flamengo em uma ação movida contra a Libra. Com isso, a TV Globo não poderá repassar os pagamentos diretamente aos clubes e já foi notificada para cumprir a determinação. Os valores, agora, ficarão bloqueados em uma conta judicial até uma nova decisão.

Para o Flamengo, a vitória na Justiça é considerada fundamental. A medida, segundo o clube, evita prejuízos financeiros na repartição das receitas. O time rubro-negro, em suma, questiona os critérios de divisão do dinheiro. A saber, os valores destinados aos clubes pela audiência que eles geram é o principal motivo da reclamação.

A briga entre o Flamengo e a Libra, portanto, ganha mais um capítulo. O clube carioca se opõe ao modelo de divisão de receitas proposto pelo grupo. A judicialização do caso, enfim, deve atrasar o repasse de verbas. Os próximos passos da disputa, agora, devem seguir correndo nos tribunais.

