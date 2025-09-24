Bernard marca no fim e Atlético é o Brasil na final da Sul-Americana

Bernard entrou ainda no primeiro tempo e foi ele quem fez o gol da classificação do Galo para a semifinal da Sul-Americana - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético é o Brasil na semifinal da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, 24/9, na Arena MRV, o Galo recebeu o Bolívar pela volta das quartas de final e, mesmo jogando muito mal, principalmente no primeiro tempo, venceu por 1 a 0. O gol saiu apenas nos acréscimos na etapa final: do baixinho Bernard, de cabeça. Seu primeiro gol decisivo nesta volta ao Atlético.

Como na ida rolou empate em 2 a 2, o magro 1 a 0 bastou para fazer o time avançar para a semifinal como único representante brazuca na reta final da competição. O resultado suado também acaba com o jejum de sete jogos sem vitória do gigante mineiro. Enfim, alegria para os mais de 34 mil torcedores na Arena.

Primeiro tempo horrível

O Atlético não existiu no primeiro tempo. Não conseguiu impor seu jogo e ainda perdeu Alexsander aos 11 minutos, machucado. Após incr´piveis oito minutos de atendimento, Bernard entrou em seu lugar. Com três zagueiros, era de se imaginar um time forte pelas alas. Mas Arana não conseguiu sair da marcação, e Scarpa, improvisado na ala direita, pouco produziu. Aliás, chegou a errar passes simples — o que não é comum. Hulk até tentava, mas parecia mais interessado em cavar faltas e pênaltis quando entrava na área. Ainda saiu no lucro por não levar cartão amarelo.

Assim, o Galo passou quase todo primeiro tempo inteiro sem dar um único chute perigoso. Deu um com Dcarpa aos 42. Aliás, o lance de maior risco foi do Bolívar: um chutão do goleiro Lampe virou lançamento para Cauteruccio, quase na entrada da área. Vitor Hugo conseguiu cortar a tempo. Nem esse lance resultou em finalização. Os números: o Galo teve 63% de posse de bola e apenas dois chutes, para fora. O Bolívar finalizou cinco vezes longe do alvo, sem perigo. Um primeiro tempo péssimo e não por acaso a torcida vaiava desde os 25 minutos. Um primeiro tempo péssimo dos dois times.

Atlético melhora no segundo tempo

O segundo tempo do Galo foi bem melhor. Isso porque o time teve maior atitude e objetividade, e Scarpa começou a aparecer pela direita — primeiro com um cruzamento perigoso e depois num chute que bateu na rede do lado de fora, após boa jogada de Bernard, outro que acordou para o jogo. Isso levantou a torcida, e as chances começaram a aparecer. Arana mandou uma de fora da área, perigosíssima.

A entrada de Biel agitou o ataque. Arisco, num primeiro momento, sofreu falta de Cataño e o juiz marcou pênalti. Mas o VAR viu que o lance foi fora da área. A falta não deu em nada. Mas mudanças, tirando Biel, pioraram o time e isso fez o Bolívar se animar em contra-ataques. Aos 39, Romero recebeu o lançamento, ganhou na corrida da defesa e ainda contou com Everson escorregando quando saiu para o abafa. Mas, felizmente, o goleiro do Galo se recuperou e bloqueou o chute, mandando a escanteio, sorte do Galo. Aos 43, outro lançamento, este de Fausto Vera, encontrou Biel que trombou com a zaga na área. Pênalti? Nada. Aliás, amarelopara Buiel por simulação.

Bernard classifica o Galo

Tudo indicava empate e decisão nos pênaltis. Mas aos 46, nos acréscimos, Lyanco lançou Scarpa, e este cruzou na área. Na cabeçada baixinha, Bernard apareceu na segunda trave. Galo 1 a 0 e na semifinal da Sul-Americana. Jogou mal demais. Mas… Ufa!

ATLÉTICO 1X0 BOLÍVAR

Quartas de final da Copa Sul-Americana (volta)

Data: 24/9/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)

Público: 34.102

Renda: R$ 1.451.028,85

Gol: Bernard, 46’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Iván Román (Fausto Vera, 27’/2ºT), Lyanco e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alexsander (Bernard, 19’/1ºT), Alan Franco, Igor Gomes e Arana (Caio Paulista, 27’/2ºT); Reinier (Rony, 17’/2ºT) e Hulk (Biel, 27’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

BOLÍVAR: Lampe; Jesus Sagredo, Torrén, Echeverria e José Sagredo; Vaga, Justiniano, Robson Matheus e Cataño (Romero, 37’/2ºT), Cauteruccio e Battalini. (Pato Rodríguez, 37’/2ºT) Técnico: Flávio Robatto

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões Amarelos: Igor Gomes, Fausto Vera, Biel (ATL); Cataño, Torreón (BOL)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.