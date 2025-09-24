Vasco vira sobre o Bahia, volta a ganhar em casa e se afasta do Z4

Após seis jogos, o Vasco, enfim, voltou a vencer em casa pelo Brasileirão. Foi nesta quarta-feira (24/9) chuvosa, em jogo quente contra o Bahia, em São Januário, pela 16ª rodada do torneio – jogo atrasado. O Gigante da Colina saiu atrás graças à nova falha individual, mas conseguiu a virada por 3 a 1, aproveitando um a mais desde o primeiro tempo.

Com a vitória, o time de Fernando Diniz sobe para a 13ª posição, com 27 pontos e sem dever mais nenhum jogo. Já são, assim, cinco pontos de distância para o Z4, que tem o Vitória como primeiro integrante. Já o Bahia segue em mau momento, chegando ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão, estacionando em sexto, com 37.

Primeiro tempo

O primeiro tempo ficou marcado por erros de arbitragem e uma falha (mais uma) grosseira da zaga do Vasco. Com muitas faltas e poucos cartões, o jogo era muito travado, com poucas chances de gol. Até houve bola na trave de Nuno Moreira aos 10′, em cruzamento fechado de escanteio de Coutinho – uma provável jogada ensaiada. No entanto, o árbitro João Vitor Gobi (SP) se tornava a cada minuto o personagem da etapa inicial, ao ignorar lances de amarelos claros.

Não à toa, o primeiro cartão precisou ser vermelho, para Jean Lucas, do Bahia. O camisa 8 deixou o cotovelo no rosto de Barros e foi expulso após análise do VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE). Antes, porém, o Bahia aproveitara falha gritante de Lucas Freitas, com Sanabria anotando 1 a 0 para os visitantes, aos 31′. Os dois times, a partir de então, entraram numa pilha ainda maior, com o jogo ficando muito tempo parado por pequenas confusões. Ainda no primeiro tempo, Diniz apostou em David para aproveitar o homem a mais, com Ceni respondendo com o volante Acevedo, sacrificando Willian José.

No começo dos acréscimos, o empate. Cuesta partiu pela direita e cruzou para a área, com desvio no meio do caminho. Assim, a bola ficou limpa para Philippe Coutinho, de cabeça, superar Ronaldo e deixar tudo igual, aos 45′. Nos sete minutos de acréscimos, o arqueiro do Bahia esfriou o ímpeto vascaíno – que empilhava chances -, caindo no gramado por duas vezes, sem que o árbitro adicionasse mais tempo.

Segundo tempo

O Vasco começou a etapa final como acabou a primeira: atacando. E, após bastante pressão, o Gigante da Colina chegou ao segundo gol, com Puma Rodríguez. O lateral, atuando mais uma vez improvisado pelo lado esquerdo, subiu mais que todo mundo em escanteio de Nuno Moreira para, de cabeça, virar o jogo, aos 15′.

Depois, o VAR sugeriu análise após solada de Sanabria em Puma. No entanto, Gobi não se convenceu com as imagens e manteve o cartão amarelo. Aos 31′, o terceiro e tranquilizador gol do Vasco para um tenso São Januário. Afinal, Nuno Moreira receptou passe errado, puxou contra-ataque e acionou Vegetti. O argentino cruzou rasteiro, e Luciano Juba, tentando cortar, mandou contra o próprio patrimônio: 3 a 1 e festa na Colina com a primeira vitória em casa após seis jogos – sendo cinco em São Januário.

Próximos passos

O Vasco, agora com o mesmo número de partidas que os rivais, segue em São Januário para enfrentar o Cruzeiro, sábado (27/9), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia volta a Salvador, onde recebe o Palmeiras, também pela rodada 25, mas no domingo (28/9), às 16h.

VASCO 3 x 1 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada (jogo atrasado)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24/09/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Público presente: –

Gols: Sanabria, 31’/1ºT (0-1); Coutinho, 45’/1ºT (1-1); Puma Rodríguez, 15’/2ºT (2-1); Luciano Juba (contra), 31’/2ºT (3-1);

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas (David, 36’/1ºT) e Puma; Hugo Moura (Mateus Carvalho, 40’/2ºT), Barros e Coutinho (Matheus França, 36’/2ºT); Gómez (Garré, 40’/2ºT), Nuno Moreira (Lucas Oliveira, 36’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Arias, intervalo), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Tiago, 21’/2ºT) e Michel Araújo (Nestor, 21’/2ºT); Sanabria (Iago, 30’/2ºT) e Willian José (Acevedo, 36’/1ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: David (VAS); Gilberto, Sanabria (BAH)

Cartões Vermelhos: Jean Lucas (BAH), aos 37’/1ºT

