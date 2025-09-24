Internacional anuncia a contratação do técnico Ramón Díaz

O Internacional agiu rápido e já definiu seu novo treinador. O clube anunciou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, de 66 anos. A oficialização do acerto ocorreu na noite desta quarta-feira (24). Ele chega para ocupar a vaga deixada por Roger Machado, demitido no início da semana. O contrato do novo comandante com o time colorado vai até o fim de 2026.

A escolha por Ramón Díaz foi feita após uma disputa com outro nome argentino: Luis Zubeldía, ex-São Paulo. Contudo, a escolha por Dom Ramón veio por uma série de fatores, dentre elas, a experiência de ter trabalhado recentemente em situações de pressão com gigantes do nosso futebol. A saber, salvou o Vasco do rebaixamento em 2023 e partiu do Z4 para a Libertadores com o Corinthians em 2024. Além disso, venceu o Campeonato Paulista de 2025 sobre o poderoso Palmeiras.

???? Colorado tem um novo comandante! Ramón Díaz assina contrato com o Clube do Povo até 2026. Bem-vindo, professor! ????????‍???????????????? pic.twitter.com/JFDaaeOCpe — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 25, 2025

Novo técnico do Internacional chega na quinta

O novo comandante, que trabalha em parceria com seu filho Emiliano Díaz, chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (25). A apresentação oficial, aliás, ocorre após o treino da tarde. Em nota, o clube destacou o estilo de jogo do argentino.

“Seus trabalhos são marcados pela busca de controle do jogo com a bola e pela criação de oportunidades”, diz o texto.

No Beira-Rio, o treinador irá reencontrar alguns velhos conhecidos. Ele já trabalhou com o zagueiro Gabriel Mercado e com o diretor D’Alessandro no River Plate. Ídolo do clube argentino, Ramón Díaz conquistou sete títulos nacionais e uma Libertadores. Ele terá, como citado, a companhia do filho Emiliano na comissão técnica, assim como dos assistentes Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, do preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.

Dom Ramón já comanda o Inter contra o Juventude na partida do Brasileirão que ocorre no sábado (27), às 18h30, no Alfredo Jaconi. O argentino, por fim, será o oitavo técnico da gestão do presidente Alessandro Barcellos.

