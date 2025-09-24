Coutinho, sobre pedidos na Seleção: “Deixo para o externo”

Eleito craque em mais um jogo do Vasco na temporada, o meia Philippe Coutinho voltou a ter atuação decisiva pelo Cruz-Maltino. E, após a vitória desta quarta-feira (24/9), por 3 a 1, sobre o Bahia, o camisa 10 falou sobre os gritos de “É Seleção” da torcida vascaína em São Januário.

O craque, inicialmente, comemorou o resultado, mas logo acendeu o alerta sobre a situação do Vasco no Brasileirão. Afinal, a equipe já tem um jogo importante no sábado (27/9), novamente em São Januário, contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada.

“Vitória muito importante. A gente sabe que a situação é delicada, mas a gente tem que viver cada jogo como uma final. Eu acredito que, durante a competição, a gente fez jogos que a gente merecia ter ganho – claro que a gente estaria melhor colocado, mas é a gente aprender com os nossos erros, seguir e melhorar. Hoje (quarta), a gente sai daqui vitorioso, mas não dá muito tempo de comemorar, porque sábado já tem outra final e a gente tem que estar com a cabeça no lugar para fazer um grande jogo”, disse.

E a Seleção, Coutinho?

Sobre os pedidos da torcida do Vasco para o craque constar na Seleção, Coutinho foi humilde. Ele lembrou que não vive só de elogios, optando por “deixar para o externo” quanto a um possível retorno à Amarelinha.

“Isso eu deixo para o externo. Muita gente, em alguns momentos, fala bem, em outros momentos fala muito mal de mim. O que eu quero fazer é não dar ouvido ao externo, tem que focar no que eu posso fazer, que é melhorar a cada dia, ser melhor do que eu fui no último jogo, agora essa semana ser melhor do que eu fui hoje para poder ajudar o Vasco. Esse é o meu pensamento”, encerrou.

