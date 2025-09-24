Bernard desabafa e faz crítica a Cuca: “Faltava vontade de me dar uma chance”

Bernard vibra após fazer o gol que classifica o Galo à semifinal da Sul-Americana. Na entrevista, - (crédito: Pedro Souza/Atlético)

Bernard foi muito veemente durante a zona mista após a vitória do Atlético sobre o Bolívar, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira, 24/9. Foi dele o gol do 1 a 0 que classificou o time para a semifinal da competição — seu primeiro gol decisivo desde o retorno ao Galo. O meia surpreendeu ao fazer uma crítica ao ex-treinador Cuca, que não lhe dava oportunidades:

“Não gosto de falar muito da comissão técnica anterior, pois sou grato ao técnico Cuca por tudo o que a gente construiu no passado. Eu nunca vou deixar de ser grato. Mas eu não tinha nenhuma liberdade de conversar com ele sobre a minha situação ou sobre oportunidades. Muita gente no Atlético dizia que a minha crescente era boa e que eu merecia chances. Eu também fazia as coisas bem nos treinos. Mas não havia vontade da parte DO cUCA de fazer com que essa confiança em mim pudesse renascer.”

Na sequência, Bernard explicou que, com Jorge Sampaoli, tudo mudou:

“Com a chegada do Sampaoli foi diferente. Tivemos muitas reuniões individuais, conversamos sobre o que eu podia fazer de bom e acrescentar. Isso fez toda a diferença. Quando a gente recebe um feedback, se sente importante dentro do grupo.”

Bernard e o rosto muito inchado

Outro ponto que chamou a atenção durante a entrevista foi o inchaço visível no rosto do jogador. Muita gente pensou em algum choque com adversários — mas não foi isso. Bernard revelou que quase ficou fora do jogo por um problema de saúde:

“Quase não fui relacionado. Fiz um procedimento de retirada de um dente de siso e fiquei dois jogos fora. Nesta quarta-feira acordei com o rosto inchando.Cada vez pior, estava me sentindo mal antes do jogo, quase febril. Acabou que entri ainda no primeiro tempo e, no fim, fiz o gol. Isso mostra o quanto é importante esse novo momento, com uma nova comissão. Espero brilhar e fazer mais e mais pelo Galo.”

Por fim, Bernard também falou sobre a oscilação nas atuações desde o retorno ao clube e as críticas da torcida:

“Eu estava errando coisas bobas que normalmente não erro. Falta de confiança, estava visível. Mas, dessa minha segunda passagem, eu não vou mais me esconder. Todo mundo erra, e no fim alguns são mais cobrados do que outros.”

