Davide admite frustração com empate: “Sabor de derrota”

O Botafogo conquistou um importante ponto fora de casa, mas ficou com o sabor de derrota. Afinal, o Glorioso vencia o Grêmio por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate com gol de pênalti do goleiro Tiago Volpi. A penalidade, aliás, gerou bastante reclamação dos alvinegros. O técnico Davide Ancelotti elogiou a atuação do time, mas admitiu o gosto amargo com o resultado.

“O time controlou bastante bem defensivamente, bastante bem, organizado, o time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória. Depois aconteceu o que todos sabemos (empate). Claro que agora é uma sensação grande de frustação, mas não é uma derrota, é um empate, e pode ser um sabor de derrota com frustração”, disse Davide Ancelotti.

O Botafogo deixou o campo reclamando do pênalti marcado para o Grêmio, que gerou o empate aos 44 minutos do segundo tempo. Dono da SAF, John Textor definiu a marcação como “vergonhosa”. Dessa forma, o técnico Davide Ancelotti endossou a reclamação do empresário americano, assim como os jogadores.

“Não temos um lance conclusivo. É uma interpretação em que nenhum momento vemos a bola tocar na mão do jogador (Matheus Martins). O VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não há um erro claro, não tem lance conclusivo. Se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é pênalti porque ninguém vê”, afirmou.

Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de entrar no G4 e ficou em quinto lugar, com 40 pontos. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada.

