Diretor do Botafogo fala em “vergonha” ao comentar pênalti contra o time alvinegro

O Botafogo deixou dois pontos em Porto Alegre em sua briga para chegar ao G4 desta edição do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Grêmio por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), na Arena do Grêmio, pela 16ª rodada (atrasada) da competição. No fim da partida, o VAR chamou o juiz Lucas Paulo Torezin (PR) por conta de um pênalti contra o Glorioso. O árbitro, então, marcou a infração. Em seguida, o Tricolor buscou a igualdade no score. O Alvinegro sustenta que a imagem é inconclusiva para a arbitragem de campo reconsiderar a decisão. Após o jogo, o diretor de Coordenação de Futebol do clube, Léo Coelho, fez um forte pronunciamento.

“Vou repetir as palavras que eu falei para a arbitragem. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha. Uma vergonha que culminou em um resultado que nos deixou com dois pontos na conta da arbitragem. Esses dois pontos ficaram para trás exclusivamente por conta da arbitragem”, afirmou.

Coelho, em seguida, reiterou a posição do clube e citou a falta que originou a jogada do pênalti.”

“Foi um lance normal, obviamente, a critério. Mas esse critério não foi utilizado durante todo o jogo. E, nesse momento crucial, no final do jogo, no ataque da equipe adversária, ele opta por conceder a falta. Após essa falta, a gente tem uma imagem que é completamente inconclusiva. O nosso atleta foi perguntado após o jogo e confirmou que não há bola na mão. Ou seja, após a imagem inconclusiva, o VAR chama, busca o árbitro de campo que não deu o penal enquanto ele estava em campo e retorna com uma decisão de pênalti. A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu”.

Por fim, o dirigente pede “punição adequada” ao árbitro.

“Gostaria muito que a própria arbitragem pudesse estar aqui nesse momento, que pudesse colocar a cara à frente e explicar essa situação. Porque para nós é muito difícil explicar o inexplicável. Então, fica aqui a nossa indignação com o que aconteceu aqui hoje. Esperamos muito uma punição adequada e que tudo isso seja extremamente e cuidadosamente apurado”, concluiu o dirigente.

