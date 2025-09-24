Heroico, Del Valle elimina Once Caldas nos pênaltis e encara o Atlético

Quem enfrenta o Atlético-MG, na semifinal da Sul-Americana, é o Independiente del Valle. Em partida na cidade de Manizales, na Colômbia, os visitantes ganharam por 2 a 0 no tempo normal, “devolvendo” o revés da ida, pelo mesmo placar. E, na hora de definir a disputa nos pênaltis, o aspecto anímico fez a diferença para os visitantes fazerem 3 a 2 no marcador após 12 cobranças.

Alto risco

Com tamanha desvantagem, os equatorianos avançaran suas linhas, essencialmente, na busca de criar um ambiente de pressão ofensiva. Porém, ao mesmo tempo, dava espaços para o time da casa jogar na base das bolas longas e acionar figuras importantes como Zuleta e Dayro Moreno. Nessas situações, o goleiro Guido Villar foi exigido em três oportunidades com muito perigo, mas conseguiu evitar a inauguração do placar.

Correndo atrás

Depois dos 20 minutos de jogo, o Del Valle se acertou na troca de passes e chegou ao primeiro dos dois tentos que precisava para igualar o agregado. Após boa trama com Sornoza limpando a marcação, no lado direito da grande, o cruzamento do camisa 10 teve o atacante Hoyos ganhando no alto e testando no extremo canto esquerdo do arqueiro Aguirre.

O panorama, aliás, poderia ter sido ainda melhor para o time do Equador ainda na etapa inicial. Isso porque o próprio Spinelli e principalmente Hoyos, quase na marca do pênalti, tiveram oportunidades consideráveis para aumentar a dianteira. Porém, faltou melhor ajuste de pontaria.

Emparelhou

Com anímico notoriamente fortalecido por abrir a contagem, o Independiente del Valle voltou do intervalo da mesma maneira que terminou a etapa inicial: com muito volume ofensivo. Assim, em cobrança de escanteio, novamente Hoyos se aproveitou bola na primeira trave e fez o gol que, até então, levava a definição da vaga na semifinal da Sul-Americana para as penalidades.

Tensão absoluta

Os donos da casa até tentaram reagir, usando o fator casa e a grande presença do torcedor em Manizales. Nesse sentido, na melhor chance de marcar, o cruzamento rasteiro de Barrios teve o artilheiro Dayro Moreno (grande figura do jogo de ida) chegando atrasado na bola por muito pouco.

Por sua vez, após o grande feito de igualar o agregado, o Del Valle sentiu o caráter físico do esforço feito. Nesse sentido, a moblização dos comandados de Javier Rabanal passou de agressivo ofensivamente para sólido no sistema de recomposição. Ou seja, algo bastante favorável para sustentar o marcador na Colômbia onde o classificado foi determinado na marca da cal.

Jornada do heroi

Depois de correr atrás da desvantagem que angariou em casa, o Independiente del Valle constituiu sua virada épica. Após os dois times perderem uma cobrança na série normal de pênaltis, Aguirre abriu as alternadas isolando sua batida para o Once Caldas. Assim, coube a Loor decretar o triunfo equatoriano e a respectiva classificação na Sul-Americana.

ONCE CALDAS (2) 0x2 (3) DEL VALLE Sul-Americana 2025 – Quartas de final – Volta

Data: 17/9/2025

Local: Estadio Palogrande, Manizales (COL)

Gol: Spinelli (26’/1°T) (0-1), Hoyos (5’/2°T) (0-2)

ONCE CALDAS: Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Riquett e Tamayo (Palacios, 9’/2°T); Mateo García, Mejía e Luis Sánchez (Beltrán, 12’/2°T); Barrios, Dayro Moreno e Zuleta (Pipe Gómez, 13’/2°T). Técnico: Hernán Herrera

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar; Matías Fernández, Velasco, Schunke e Cortez (Loor, 41’/2°T); Alcívar (Jhegson Méndez, 27’/2°T) Patrik Mercado, Guagua (Cazares, 35’/2°T) e Sornoza (Renato Ibarra, 41’/2°T); Spinelli e Hoyos (Arroyo, 41’/2°T). Técnico: Javier Rabanal

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Auxiliares: Maximiliano del Yesso (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Dayro Moreno, Juan Cuesta (ONC), Cazares, Spinelli (IDV)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.