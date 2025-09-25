Chapecoense x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão será encerrada com um clássico estadual de peso. Nesta quinta-feira (25), a Chapecoense recebe o Avaí às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá. A partida coloca frente a frente rivais que lutam para se manter na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

O duelo opõe equipes em momentos bem distintos. A Chapecoense, sexta colocada, está em uma posição mais confortável e quer a vitória em casa para diminuir a distância para o G4. Já o Avaí, no meio da tabela e em má fase, convive com a saída recente de seu treinador e precisa de um resultado positivo no clássico para não abandonar de vez o sonho do acesso.

Onde assistir

A partida entre Chapecoense e Avaí, pela 28ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense chega para o clássico em uma posição mais favorável e com o objetivo claro de encostar nos líderes. A equipe ocupa o sexto lugar, com 41 pontos, cinco a menos que o primeiro time no G4. Portanto, uma vitória em casa contra o rival é vista como fundamental para entrar de vez na briga pelo acesso nesta reta final.

O técnico Gilmar Dal Pozzo não tem jogadores suspensos para a partida. A boa notícia é o retorno do zagueiro João Paulo, que cumpriu suspensão e reforça a defesa. No entanto, o time segue com dois desfalques no departamento médico: o zagueiro Bressan e o volante Bruno Matias.

Como chega o Avaí

O Avaí chega a Chapecó vivendo um momento de grande instabilidade dentro e fora de campo. A equipe está no meio da tabela, em 11º lugar, e vem de uma sequência ruim de resultados. Além disso, o time convive com problemas extracampo, já que o técnico Jair Ventura deixou o clube. Com isso, a equipe será comandada pelo interino Marquinhos Santos.

Para o clássico, o treinador interino terá uma ausência certa no meio-campo. O volante João Vitor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, a defesa ganha o reforço do zagueiro Jonathan Costa, que retorna à equipe. O Leão da Ilha precisa superar a crise para tentar um bom resultado.

CHAPECOENSE X AVAÍ

Série B do Brasileiro – 28ª rodada

Data e hora: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Gabriel Inocêncio, Eduardo Doma, João Paulo, Jhonnathan e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos (interino).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.