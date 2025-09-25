Universidad de Chile x Alianza Lima, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

La U e Alianz decidem quem vai para a semifinal da Sul-Americana - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Após um empate sem gols na ida, Universidad de Chile e Alianza Lima se reencontram nesta quinta-feira (25), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa Sul-Americana. O clássico andino e de revalidade do Pacífico será no Estádio Nacional de Santiago. Quem vencer passa.

A Voz do Esporte estará atenta à partida. A transmissão arranca, ao vivo, às 20h. Diego Mazur narra com o auxílio do comentarista Thiago Hugolini e do repórter Vanderlei Lima.

