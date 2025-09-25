Abel diz que não precisa de um papel para renovar com o Palmeiras - Foto: Divulgação / Conmebol - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

O técnico Abel Ferreira reforçou que sua permanência no Palmeiras está encaminhada, mesmo sem estipular uma data para a assinatura oficial. Após a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, no Allianz Parque, que garantiu o Verdão em mais uma semifinal da Libertadores, o comandante revelou que já existe um acordo verbal para estender o vínculo por mais dois anos, até o fim de 2027.

“Viu o que o Mourinho disse do treinador do Palmeiras? Não preciso de um papel para dizer que eu quero ficar. Meu avô se chamava Abel, ele não assinava contrato. Era tudo de boca. Não precisamos de contrato nenhum”, afirmou o português, em tom descontraído.

Abel explicou que a renovação foi discutida diretamente com a presidente Leila Pereira, sem a necessidade da intermediação de seu empresário, Hugo Cajuda.

“(A negociação do) Meu contrato com eles durou um segundo, não precisou nem chatear o meu agente. É copy-past (copia e cola), não preciso. O foco tem que ser só nos jogos que temos, não na Libertadores. Mas se tiver que chegar para o ano sem assinar meu contrato, eu chego para o ano sem assinar meu contrato”. completou.

Horas antes do duelo contra o River, Leila havia confirmado a proposta feita ao treinador: renovação por dois anos, com cláusula que permite rescisão sem multa para ambos os lados.

Contudo, para Abel, a relação de confiança com a torcida e com a diretoria é mais importante do que qualquer assinatura.

“Preciso só que as pessoas estejam no clube e confiem no trabalho, e os torcedores também. Se os torcedores não confiarem, não vou ser empecilho a ninguém. A presidente sabe, e eu falei antes do Mundial”, detalhou.

Marca histórica no Palmeiras

À frente do Verdão desde 2020, Abel Ferreira está prestes a completar cinco anos no comando. Aliás, neste período, disputou seis edições da Libertadores e já garantiu vaga em sua quinta semifinal. O treinador busca agora o terceiro título continental, feito que o colocaria ainda mais entre os maiores da história palmeirense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.