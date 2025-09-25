Diniz exalta atuação de Coutinho em triunfo do Vasco: “Nome para a Copa do Mundo”

Com uma atuação consistente de Philippe Coutinho, o Vasco bateu o Bahia por 3 a 1, nesta quarta-feira (24), em São Januário, e se afastou do Z4 do Campeonato Brasileiro. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz exaltou o desempenho de seu camisa 10 que, para ele, se credencia para figurar entre os nomes presentes na próxima Copa do Mundo.

“Acho que ele se credencia cada vez mais para ser um nome para disputar uma Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem porque não precisa ser testado. Ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez uma partida brilhante. Fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se lesionando cada vez menos. Se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatos a vaga na Copa do Mundo”, disse.

Dentro das quatro linhas, o meia tem feito sua melhor temporada desde 2019. Afinal, até o momento, já estufou a rede em onze oportunidades, com quatro assistências e subiu de produção sob a batuta de Fernando Diniz.

Por outro lado, o jogador preferiu não entrar no mérito de uma possível convocação. Deixou claro, então, que o foco é evoluir a cada jogo e entregar em campo o melhor para o Vasco.

“Isso eu deixo para o externo. Muita gente, em alguns momentos, fala bem, em outros momentos fala muito mal de mim. O que eu quero fazer é não dar ouvidos ao externo, tem que focar no que eu posso fazer, que é melhorar a cada dia, ser melhor do que eu fui no último jogo, agora essa semana ser melhor do que eu fui hoje para poder ajudar o Vasco. Esse é o meu pensamento”, frisou.

Olho na agenda

Com o resultado, o Cruz-Maltino alcançou a marca de 27 pontos e subiu três posições (da 16ª para a 13 ª). No momento, a diferença para o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento, é de cinco pontos. A equipe carioca volta a campo no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, novamente na Colina Histórica.

