Santos pode alcançar maior sequência invicta no Brasileirão

O Santos vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda alcançou três partidas seguidas sem perder na competição. Algo que já havia conseguido em outro momento deste torneio.

Antes do clássico, o Peixe havia empatado com o Fluminense (0 a 0) e com o Atlético-MG (1 a 1). A soma de resultados positivos iguala a melhor série do clube na atual edição, registrada entre a 17ª e 19ª rodada. Na ocasião, empatou com o Sport (2 a 2) e venceu Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1).

Contudo, a sequência foi interrompida de forma traumática: uma goleada por 6 a 0 para o Vasco que resultou na demissão de Cleber Xavier. Em seguida, veio nova derrota para o Bahia, por 2 a 0.

Agora, diante do Red Bull Bragantino, o Santos tem a chance de conquistar a maior série invicta em 2024 e de embalar no campeonato.

Caso evite a derrota contra o Massa Bruta, o Peixe alcançará quatro jogos sem perder, algo que não acontece desde 2023, quando viveu sua melhor sequência recente no Brasileirão: sete partidas de invencibilidade, com vitórias sobre Coritiba, Flamengo e Goiás, além de empates diante de Corinthians, Cuiabá, São Paulo e Botafogo.

