Boto mostra queima de fogos em hotel do Flamengo antes de jogo pela Libertadores

Além disso, o profissional marcou o perfil oficial da Libertadores na postagem para mostrar a queima de fogos próximo ao Greenville Polo & Resort. O clube optou por este local, justamente por ser mais isolado de La Plata e tentar evitar tal incômodo, mas não obteve sucesso.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro dominou o adversário em grande parte do jogo, venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Quem avançar nesta quinta vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield e garantiu vaga na semifinal. Os comandados do técnico Filipe Luís devem ter o retorno de Jorginho. Ele ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda.

Por fim, o time da Gávea leva vantagem no retrospecto do confronto com o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Isso porque em nove duelos, são quatro vitórias, quatro empates e uma derrota para o Flamengo.

