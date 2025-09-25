InícioEsportes
Esportes

Bizarro! Time dos EUA lança camisa comemorativa da Oktoberfest e vira piada

Indy Eleven vai usar camisa festiva pela Oktoberfest em um único jogo

Indy Eleven vai usar camisa festiva pela Oktoberfest em um único jogo - (crédito: - Divulgação)
Indy Eleven vai usar camisa festiva pela Oktoberfest em um único jogo - (crédito: - Divulgação)

O Indy Eleven, equipe da segunda divisão do futebol dos EUA, virou piada nas redes. O clube apresentou um uniforme especial inspirado no Oktoberfest, tradicional festival de cerveja realizado em Munique entre meados de setembro e início de outubro.

Divulgada como parte de uma campanha de marketing para o evento alemão, a camisa rapidamente viralizou e provocou uma enxurrada de críticas e brincadeiras nas redes. A estreia – e única aparição oficial – será neste sábado (27), no Carroll Stadium, contra o FC Tulsa, que terá uma festa temática do festival.

O design foi inspirado nos lederhosen, as famosas calças de couro típicas da Baviera. Porém, a tentativa de incorporar esse elemento ao uniforme resultou em um visual considerado, no mínimo, inusitado.

Não é a primeira vez que o Oktoberfest serve de inspiração para clubes de futebol. O Bayern Munique já lançou camisas temáticas em anos anteriores, mas a do Indy Eleven vem sendo apontada como uma das mais extravagantes – e feias – de todos os tempos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/09/2025 10:24
    x