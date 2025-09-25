Bizarro! Time dos EUA lança camisa comemorativa da Oktoberfest e vira piada

O Indy Eleven, equipe da segunda divisão do futebol dos EUA, virou piada nas redes. O clube apresentou um uniforme especial inspirado no Oktoberfest, tradicional festival de cerveja realizado em Munique entre meados de setembro e início de outubro.
Divulgada como parte de uma campanha de marketing para o evento alemão, a camisa rapidamente viralizou e provocou uma enxurrada de críticas e brincadeiras nas redes. A estreia – e única aparição oficial – será neste sábado (27), no Carroll Stadium, contra o FC Tulsa, que terá uma festa temática do festival.
Prost to the newest kit in the collection! Our Oktoberfest jersey is here- get yours with the link below????https://t.co/gVrTAJtJUw pic.twitter.com/I0F6DQqtQe
— Indy Eleven (@IndyEleven) September 23, 2025
O design foi inspirado nos lederhosen, as famosas calças de couro típicas da Baviera. Porém, a tentativa de incorporar esse elemento ao uniforme resultou em um visual considerado, no mínimo, inusitado.
Não é a primeira vez que o Oktoberfest serve de inspiração para clubes de futebol. O Bayern Munique já lançou camisas temáticas em anos anteriores, mas a do Indy Eleven vem sendo apontada como uma das mais extravagantes – e feias – de todos os tempos.
