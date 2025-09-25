Bruna Rotta detalha “relacionamento tóxico” com Rodrygo em meio à polêmica com amiga

Bruna Rotta veio a público para comentar dois episódios que levaram seu nome entre os mais buscados das redes nas últimas 24h: o relacionamento “extremamente tóxico” com Rodrygo e a polêmica com Camilly de Sousa. A última está ligada a um envolvimento emocional com o ex-affair da melhor amiga.

A influenciadora abordou o tema em dois pronunciamentos distintos nas redes sociais. Ambos, porém, conexos a seu estado emocional após o rompimento com o jogador do Real Madrid. Em contrapartida, negou a versão dada por Camilly sobre o caso envolvendo o rapaz e a traição à sua confiança.

Os efeitos do relacionamento conturbado e tóxico tiveram, em sua versão, relação direta no envolvimento com o rapaz.

Relação “sem respeito” com Rodrygo

O relacionamento entre eles durou cerca de um ano, oficializado em setembro de 2024, e de forma discreta. Apesar disso, chamou atenção especialmente quando Bruna se mudou para Madrid, sozinha, para estudar e acompanhá-lo. A relação também passou por momentos turbulentos, como o vazamento de uma suposta conversa do atleta com uma produtora de conteúdo adulto no mesmo ano.

A relação chegou ao fim em agosto, pouco depois de reatarem após uma separação relâmpago. Os dois optaram pelo silêncio inicialmente, e Bruna também evitou aprofundar-se sobre detalhes. Contudo, agora, relatou que o fim do namoro afetou profundamente sua saúde mental — o que a deixou vulnerável em situações posteriores.

“Depois de passar por um relacionamento sem reciprocidade nenhuma, que eu sofri horrores, um homem chegou, me falou bonitas palavras e eu simplesmente caí. Nossa vida não é feita só de escolhas boas e a gente erra”, desabafou.

Em um dos stories, descreveu o namoro como danoso a ponto de lhe deixar vulnerável. “Só quem já terminou um relacionamento extremamente tóxico sabe que quando alguém te oferece o mínimo de atenção, você cai”, escreveu na legenda.

“Eu estava completamente desequilibrada emocionalmente. Isso depois de passar por um relacionamento extremamente conturbado. Só quem já terminou um relacionamento sem carinho, afeto, respeito, sem nada, sabe. Quando alguém te oferece esse mínimo de afeto, você cai”, completou.

@daily.cortes3 Novo pronunciamento da Bruna Rotta #brunarotta #fyp @Bruna Rotta ? som original – dailycortes

Acusação de traição

A polêmica teve início quando o perfil ‘Condomínio da Fifi’ noticiou sobre a suposta mudança de Rotta para casa do ex-affair de sua melhor amiga. Na versão de Camilly, primeira a se manifestar, ela teria confidenciado seus sentimentos pelo rapaz à Bruna em várias ocasiões. Apesar do envolvimento emocional, negou que fosse namorada dele, como noticiado inicialmente.

Ainda de acordo com Camilly, o recuou entre os dois ocorreu paralelamente à aproximação dele com Bruna, durante uma viagem em grupo. Vale destacar que Rotta morava com a amiga nesse período e mantinham uma amizade muito próxima.

“Durante esse período, em que conheci esse rapaz, eu já havia contado às minhas amigas, incluindo a Bruna, que estava interessada nele. Eu já tinha ficado com ele e conversávamos, mas jamais houve namoro ou qualquer relacionamento formal. O único vínculo da Bruna com esse rapaz era eu”, contou Camilly.

Versão de Bruna Rotta

A influenciadora contestou a versão dos fatos e contou que eles só tinham “se beijado e feito uma coisa” e mais nada. Disse, inclusive, que o rapaz levou uma terceira menina para dormir com ele na viagem, provando que a relação era só de amizade.

Ela confirmou o envolvimento através de mensagens, mas negou que tenha se mudado para casa do rapaz ou ficado com ele antes de tentar conversar com Camilly. “Ela nunca teve nada com esse cara. […] Resumo da história: nunca foi namorado dela, ela nunca me deu oportunidade de conversar, eu nunca tinha nem ficado com ele”.

@luisafavatto ???????? Continuação da polêmica! Bruna Rotta segue se defendendo das acusações de ser amante do namorado da melhor amiga… Será que falou tudo mesmo? ???????? Parte 2?? #BrunaRotta #Rodrygo #RealMadrid #Futebol #Polêmica ? som original – Luísa ?

