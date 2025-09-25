Stabile se diz surpreso com presença de Andrés em reunião do Corinthians com a Caixa

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, afirmou ter sido surpreendido pela presença do ex-mandatário Andrés Sanchez em uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal, realizada para tratar do financiamento da Neo Química Arena.

Segundo Stabile, o encontro foi marcado após uma conversa com o presidente da Caixa e deveria envolver apenas a diretoria atual do clube.

“Foi assim: quando (o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Jr.) falou em não se pagar mais o financiamento, o presidente da Caixa disse que poderia conversar conosco em uma entrevista. Ele deu essa abertura. Sabendo disso, eu liguei para ele. Aí ele falou que era melhor fazer uma reunião com o pessoal da Caixa em São Paulo. Eu marquei e fui. Quando cheguei, o Andrés já estava lá com o pessoal. Provavelmente alguém o chamou, não fui eu”, declarou o presidente, em entrevista ao ge.

De acordo com Stabile, a participação de Andrés foi breve.

“O Andrés falou que foi lá para apresentar as pessoas, ficou um tempo e saiu para fumar. Falei com ele por cinco minutos. Foi uma reunião rápida, por 15 ou 20 minutos, e o Andrés só esteve no início”, completou.

Rejeição a antigos caciques

O dirigente alvinegro reforçou que figuras tradicionais da política interna do clube não terão espaço em sua administração: “Pode ter certeza: figurinhas carimbadas não vão participar!”

Procurado, Andrés Sanchez não quis se manifestar. A pessoas próximas, o ex-presidente tem dito que está afastado do clube, mas disposto a colaborar quando solicitado. Andrés teve três mandatos à frente do Timão: entre 2007 e 2011 e entre 2018 e 2020.

Torcida organizada do Corinthians pressiona

Enquanto isso, a Gaviões da Fiel esteve no Parque São Jorge nesta quarta-feira para cobrar explicações sobre a situação do time em campo e também sobre os bastidores políticos do clube. Stabile não estava presente, pois viajou para tratar de questões pessoais, mas telefonou aos líderes da organizada e marcou uma reunião para quinta-feira.

Na ausência do presidente, os representantes da torcida se reuniram com Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo.

Um dos pontos levantados pela organizada foi justamente a participação de Andrés na reunião com a Caixa. Na terça-feira, o presidente da Gaviões, Alexandre Domênico, já havia prometido cobranças não apenas à diretoria, mas também ao elenco, com visita anunciada ao CT Joaquim Grava.

Derrotado pelo Sport na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta a campo no domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pressionado dentro e fora de campo.

