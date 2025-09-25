Rafael venceu quase metade das disputas pelo São Paulo

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (25), às 19h no Morumbis, para tentar superar a LDU e avançar às semifinais da Conmebol Libertadores. O Tricolor terá pela frente a difícil missão de reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, disputado em Quito. Uma vitória por três gols de diferença garante a classificação direta, enquanto um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O histórico do São Paulo em disputas de penalidades, desde a chegada do goleiro Rafael, é um fator que chama atenção. Considerando as sete disputas em que o capitão esteve na meta, o Tricolor venceu três, alcançando um aproveitamento de 43%. Nesta conta não entra as oitavas de final da Copa do Brasil de 2025, onde a equipe perdeu nas penalidades para o Athletico, já que o arqueiro naquela ocasião era Jandrei.

Rafael tem se mostrado decisivo em momentos cruciais. Nas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, o goleiro defendeu uma penalidade no tempo normal e ainda a cobrança de Matheus Uribe na disputa que classificou o Tricolor. Além disso, desde que chegou ao clube, Rafael teve impacto direto em dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024, defendendo penalidades decisivas contra Sport e Palmeiras, respectivamente.

Das sete vezes em que esteve na meta em decisões por pênaltis, apenas em duas ocasiões Rafael não conseguiu fazer nenhuma defesa. Nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023, contra a LDU, e nas quartas de final da Libertadores de 2024, diante do Botafogo. Em ambas as eliminações, a equipe sofreu com a perfeição das cobranças adversárias e erros próprios.

Rafael tenta escrever novo capítulo no São Paulo

Agora, diante do mesmo adversário que eliminou o São Paulo em 2023, Rafael terá a oportunidade de reescrever a história. Caso a classificação vá para os pênaltis, o capitão busca usar sua experiência e protagonismo para levar o Tricolor às semifinais da Libertadores. Assim, confirmando seu papel como peça fundamental em momentos decisivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.