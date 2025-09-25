Anunciado pelo Inter, Ramón Díaz terá novo desafio de recuperação no Brasileirão

Novo técnico do Internacional, Ramón Díaz terá um novo desafio de recuperação no Brasileirão. Afinal, o treinador argentino chega com a missão de recuperar a confiança do Colorado, que está na beira da zona de rebaixamento e bem distante do G6, algo que não estava nos planos da diretoria colorada no início da temporada.

LEIA MAIS: Internacional anuncia a contratação do técnico Ramón Díaz

O Internacional vai ser o terceiro clube de Ramón Díaz no Brasil. O treinador argentino, de 66 anos, chegou ao futebol brasileiro em 2023 com a missão de salvar o Vasco no Brasileirão. Dessa forma, ele conseguiu manter o time na elite e encerrou sua passagem em 2024, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.

Já no ano passado, Ramón Díaz fechou com o Corinthians com a mesma missão: evitar o rebaixamento. Ele liderou o time paulista em uma sequência de nove vitórias consecutivas e classificou para a Sul-Americana, ficando a três pontos do G6. Em 2025, conquistou o título do Paulistão, mas acabou demitido um mês depois. Ao todo, foram 59 partidas com 30 vitórias,16 empates e 13 derrotas.

Agora, terá uma missão semelhante no Internacional. Afinal, o Colorado ocupa o 14º lugar com 27 pontos e está a cinco da zona e dez do G6. A campanha do Colorado é abaixo da expectativa inicial após terminar em quinto no ano passado. Dessa forma, Ramón Díaz, mais uma vez, vai ter que recolocar um time nos trilhos e recuperar a confiança.

