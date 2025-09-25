Corinthians quita dívida com o elenco pelo título do Paulistão

A diretoria do Corinthians concluiu nesta semana o pagamento da premiação pelo título do Campeonato Paulista de 2025. O valor total, de aproximadamente R$ 12 milhões, acabou sendo quitado em três parcelas. Com isso, jogadores e funcionários do CT Joaquim Grava que tinham direito à bonificação pela conquista do estadual já receberam integralmente os valores.

Apesar de zerar essa pendência, o clube ainda enfrenta uma série de dívidas relevantes. O caso mais emblemático envolve o atacante Memphis Depay. O holandês tem cerca de R$ 17 milhões a receber por luvas e bonificações individuais previstas em contrato, como metas de gols e número de partidas. Nos últimos dias, clube e atleta chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento, mas os valores ainda não foram liquidados.

O Timão também acumula condenações em instâncias internacionais. No CAS (Corte Arbitral do Esporte), há duas sentenças desfavoráveis. Uma pela contratação do zagueiro Félix Torres, em negociação com o Santos Laguna, do México, e outra pelo não cumprimento do contrato com o meia argentino Matías Rojas.

Já na Fifa, o Corinthians recebeu uma punição por não pagar ao Talleres, da Argentina, pela compra de Rodrigo Garro; do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação de José Martínez; e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo do volante Maycon.

Aliás, nos bastidores, a diretoria alega falta de recursos em caixa para cumprir os compromissos. Assim, busca acordos amigáveis para evitar a manutenção do transfer ban e novas sanções que podem complicar ainda mais a situação financeira do clube.

